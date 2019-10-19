難民歸鄉路迢迢系列專題洛興雅難民逃亡途中遭蛇頭盤剝，許多人抵達大馬已身無分文，協助難民的張安翔擔憂，有人因生活所迫淪為黑道買凶工具，奪一條人命只要約新台幣2萬2000元，比iPhone還便宜。

馬來西亞非政府組織MyCARE研究和協調員張安翔今天接受中央社記者專訪時，談到洛興雅（Rohingya）難民在異鄉討生活面對困頓壓力，曾聽聞有人遭到黑道利用，淪為幫凶。

雖然馬來西亞人多半對擁有相同信仰的洛興雅難民抱持友善態度，但在當地無法合法工作的難民，往往成為黑道目標。

張安翔表示，黑道往往利誘經濟條件不佳的難民，做為他們打架買凶的「凶器」，那些淪為犯罪集團工具的難民，成為馬來西亞社會治安的負面隱憂。

張安翔告訴記者，曾有案例顯示只要馬幣300元（約新台幣2200元）到500元（約新台幣3600元），就有難民願意砍人一隻手，一條人命差不多只要馬幣3000元（約新台幣2萬2000元）到5000元（約新台幣3萬6000元），買凶價碼比手機iPhone還要便宜。

這群逃離家鄉、躲避迫害的難民為什麼走上行凶不歸路？張安翔娓娓道出他們逃難過程中，一路遭到剝削的悲慘命運。

張安翔表示，洛興雅難民主要透過陸路或海路偷渡，難民本身經濟條件不佳，只能以步行方式進入孟加拉；另有難民透過人蛇集團安排，搭乘漁船在海中航行3到6週後上岸，利用步行或卡車接駁抵達馬來西亞。

他指出，普遍來說，逃抵大馬的洛興雅難民幾乎都有一定經濟能力，家境屬於小康的中上階層，但不論偷渡結果如何，都有可能付出生命代價，不少難民攜家帶眷結果陰陽兩隔。

1990年之後，人蛇集團的偷渡價碼一路水漲船高，從早期馬幣1000元（約新台幣7300元），已漲到今天的7000元（約新台幣5萬1000元）到9000元（約新台幣6萬5000元）不等。

根據張安翔分析，若不是在家鄉經營生意的中上階級，著實無力負擔偷渡金額。多數中下階層或最底層的洛興雅難民，大多沿著陸路逃往孟加拉或仍留在家鄉。

以海路逃亡為例，如果搭船到孟加拉吉大港（Chittagong）海域，費用最多是馬幣1000元，約3天可以抵達科克斯巴扎爾（Cox's Bazar），步行直線距離雖只有100多公里，但翻山越嶺並行經無人區，時間長達一週，生死難料。

因此，支付馬幣7000元到9000元給人蛇集團，先到泰國南部上岸，再步行至大馬西岸或東岸，或在大馬玻璃市、檳城上岸，這是經濟條件較富裕難民較佳的逃亡方案。

不過，他們在逃難過程中多半散盡家財，身無分文，抵達大馬也一貧如洗，如何安身立命開啟新生活，更是一大艱難挑戰。

張安翔指出，大多數洛興雅難民只能聚集在吉隆坡周邊地區討生活，諸如在士拉央（Selayang）果菜批發市場擔任搬運工或在餐館咖啡店裡打工，由於非法偷渡，即便領有聯合國難民署核發的難民證，也不能合法工作，或享有與馬來西亞公民相同的就醫優惠，最終淪為都市邊緣人。

打零工僅能糊口的洛興雅難民，提早把女兒出嫁是解決食指浩繁的不得已方式之一，藉此化解生活壓力。張安翔表示，不少15歲洛興雅女性難民已是兩個小孩的母親，年僅8歲就當媽媽是曾聽過的最年輕案例，不少難民少女當月經來潮時就可以準備嫁人。

教育程度不高是其中最主要的原因，張安翔以實際案例指出，家人保護女孩的安全能力有限，只要年齡許可就可以嫁人，不僅少一分擔心，也少一個人吃飯，解決生活壓力。

教育是讓洛興雅難民脫貧的方式之一，MyCARE與聯合國難民署在馬來西亞南部的柔佛州共同經營教育中心，另在雪蘭莪州的沙登獨自經營伊斯蘭學習中心（Tahfz Centre），在吉隆坡文良港也設有婦女培訓中心。

記者詢問，洛興雅難民是否能在馬來西亞迎來「春天」，張安翔認為，他們在馬來西亞擁有宗教歸屬感，很容易找到清真寺祈禱，文化價值觀相當相似，相較於洛興雅難民原本所處環境，馬來西亞是相對先進的國家。

不過，他也強調，馬西亞並未簽署1951年聯合國難民地位公約（Convention Relating to the Status Of Refugees），這群難民在大馬無法合法工作，如果洛興雅人能重新被安置到更好的國家，對於難民及大馬會是較佳的雙贏方案。

(中央社)