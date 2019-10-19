國民黨總統參選人韓國瑜將開辦青年論壇盼走出同溫層，韓粉「清大博士生何坤軒」今天下午3點半則來到年輕人居多的新竹巨城進行街頭民調，若民眾黨柯文哲參戰，和國民黨韓國瑜，民進黨蔡英文3人車拚，蔡以22票（46％）領先韓的13票（27％）、柯的13票（27％）。有網友看完民調認為，韓蔡的年輕人票並非如英粉所言差距很大。

清大博士生po出最新的街頭民調直播，下午3點半來到新竹巨城進行街頭民調，這邊的平均年紀都比較年輕，大概20到40歲的很多，受訪者大半年輕人。若在柯文哲、韓國瑜、蔡英文3人競逐的情況下，蔡英文以22票（46％）贏韓國瑜的13票（27％）、民眾黨柯文哲13票（27％），韓、柯平手。柯P若未出來，會有3票投給韓、8票投給蔡。

網友說：「韓蔡：16比30，34.7%比62.3%，不錯。還以為年輕人票比數如英粉所說的是10%:90%。還有2個多月。交給你們跟歷史哥他們去拉年輕人的。我也會自己去拉親朋好友的票。」、「謝謝你們！雖然明顯看到令人傷心的民調，所以說還需要加油努力！」、「加油，輸贏沒關係。」

(中時電子報)