國民黨總統參選人韓國瑜在台南受到大批年輕人熱情支持。（洪榮志攝）

國民黨總統參選人韓國瑜啟動傾聽之旅後，19日首度走出同溫層在台南與青年朋友暢談心裡話。面對提問，韓國瑜從喜愛的台南美食、托育政策、青年就業機會談到青創環境，還當場承諾未來當選總統後，一定要讓每個孩子都能講中英文雙語，提升青年人的國際競爭力。

一開場，升了4胎的黃媽媽，就抱怨台南的公托不足、申請程序不便民，希望韓國瑜能重視托育兒問題。韓國瑜以高雄為例說，高雄市政府已編列經費準備在新年度增加公幼200班，可容納4600多名孩子；相對過去3年陳菊市府只增加3個班，他更為重視此一問題。

韓國瑜認為，台灣少子化嚴重，願意多生孩子的父母親非常感謝，他已要求幕僚研究相關補助措施，希望讓生3胎以上的家庭，獲得的補助不亞於母親在職場的薪水。

陳姓大學生提到許多學長姐到大陸工作或到澳洲打工，因為「台灣沒有給我們希望」。韓國瑜認為，到那裡工作因人而異，但政府必須要做的是，一定要營造好的投資環境，鬆綁不合宜的法令，以符合企業的需求，如此才能吸引國內外企業來台投資，增加年輕人的工作機會。

社會新鮮人陳生先批評房價太高買不起，青年住宅也太少。韓國瑜指出，只租不售的青年住宅，供給量一定要大幅提高。台灣的青年住宅比例偏低，未來至少要達到日本6％的水準，才能減輕年輕人的負擔。

(中時 )