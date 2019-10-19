「世界球后」帶資穎今天在丹麥羽球公開賽女單4強，對決大陸好手陳雨菲，小戴首局打出招牌多變腳法，打得對手失誤連連，只用15分鐘就以21比14拔得頭籌。次局陳雨菲右腳踝大扭，在11比14落後時宣布退賽，讓小戴挺進女單冠軍戰。

戴資穎明天將與世界排名第4的日本女將奧原希望爭冠，兩人過去9次遭遇，小戴以5勝4敗略占上風，今年唯一1次碰頭則是4月中的新加坡公開賽，小戴以21比19、21比15勝出。

小戴與陳雨菲過去14次對戰，頭11場都由小戴勝出，總對戰以13勝1敗占有壓倒性優勢，不過其中有8場是打滿3局才勝出，過程並不輕鬆。而上月在中國公開賽4強的最近一次遭遇，小戴逆轉粉碎陳雨菲登上球后的美夢，也順勢討回屬於自己的球后寶座。

這次在丹麥遭遇，小戴一開局就連拿3分，陳雨菲雖也追成3平，但當小戴將右腳邊的小球斜勾過網得分後，首局就不曾讓對手追平過比數。小戴發揮多變的假動作本色，讓對手移動總是慢了一步，頻頻掛網，18比14領先時，小戴連殺3球氣勢驚人，陳雨菲雖用背後救球擋回1次，仍無法免於丟分，讓小戴以4比0攻勢拔得頭籌。

陳雨菲在首局結束後請防護人員進場治療右腳，似乎能解釋她今天移動速度較慢的原因，次局一開始就連得3分。不過小戴迎頭趕上，9比10落後時拿下來回26拍的精彩對抗，技術暫停反以11比10領先。

小戴12比11領先時，陳雨菲側身回擊卻右腳踝大扭，立刻痛苦倒地，勉強走到場邊接受治療。防護人員替她包紮右踝後，陳雨菲在觀眾的掌聲中回到場上續戰，但打完下1分就向裁判示意無法繼續，宣布退賽。

(中時電子報)