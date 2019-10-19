資深演員李國超日前向交往18年的女友高欣欣下跪求婚成功，他19日出席公視人生劇展《大潮》首映時表示，「她答應我求婚了！但我們還沒正式登記，會選一個黃道吉日去登記，等她先成為李太太後，再決定要不要辦婚宴」，他說，因為他手邊還有一部戲在拍，可能下個月或下下個月，最遲今年底前一定登記完成。

李國超出席《大潮》首映，透露為高欣欣再走入婚姻原因。（粘耿豪攝）

他坦言與高欣欣都是很愛自由的人，高欣欣很獨立又完美，至於為何交往18年這時決定求婚？ 「人家把青春都給我了，我有過一段失敗婚姻，叫我再步入禮堂我是有恐懼症，但欣欣年輕就跟著我，也不年輕了，要給人家交代！我雖然不富有，但對她來說是一個保障，這是男人應該做的事，不然再拖要拖到什麼時候？我都不好意思了！」

李國超日前與未婚妻高欣欣合作短片。（取材李國超臉書）

李國超說，他大概5、6年前曾經私下求過婚，但當時有感覺女友並沒有要答應，「她回我說目前這樣也ok啊」，這次他不管了，吃了秤砣鐵了心想說「不要不答應我」，還自己做了很多心理建設，「她觀察我應該也過關了，18年了，有緣嘛！」他與前妻生的女兒正就讀師大三年級，他說女兒已經成年，很獨立也很有想法，自己在外租房，完全不用他煩惱擔心，「我要求婚前有先告訴女兒，叫她一定要來，還提醒不要跟阿姨講噢。」因此求婚時，和高欣欣相處得很好的女兒也在場。他形容自己的現況真的是「幸福嗎？很美滿」。

(中時 )