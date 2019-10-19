國民黨立委參選人宋瑋莉，要選民一起用選票下架民進黨。（國民黨基市黨部提供／許家寧基隆傳真）

市黨部主委黃希賢感謝鋼鐵韓粉都沒有離開，黨部發出穿雲箭就到場力挺韓。（國民黨基市黨部提供／許家寧基隆傳真）

300多名韓粉齊唱我現在要出征，震撼全場。（國民黨基市黨部提供／許家寧基隆傳真）

一支穿雲箭，點燃台灣頭！高雄市長韓國瑜衝刺拚大選，國民黨基隆市黨部19日舉辦基隆韓粉交流會，黨部主委黃希賢號召基隆鋼鐵韓粉一起站出來挺韓，現場300人齊唱「我現在要出征」，全歡呼韓國瑜凍蒜，用行動證明韓粉一直沒有離開。

黃希賢說，從6月凱道挺韓直到現在，大家的心都在一起都沒離開，這次市黨部一隻穿雲箭，來自四面八方的韓粉立即齊聚在一起，令人萬分感動。他說，韓國瑜雖人在台南，但很在乎基隆支持者，特地自拍一段影片感謝鋼鐵韓粉，堅定支持不變心。

出席交流會有立委參選人、前議長宋瑋莉、議員莊榮欽、俞叁發、韓世昱、莊敬聖等人，基隆競總後援會總會長、前立委徐少萍、謝國樑，以及多位里長及各社團負責人等近300位相聚在一起，聲勢相當浩大，將黨部大禮堂擠得水洩不通。

交流會中播放韓國瑜總統參選人對基隆鄉親的懇託及現況的看法，韓粉們靜靜聆聽，看完韓國瑜的懇託後，群起激昂高呼「韓國瑜凍蒜、宋瑋莉加油！」為中國國民黨喊加油，凍蒜、加油聲不絕於耳，還有支持者心疼落淚，覺得韓國瑜人都瘦了。

宋瑋莉表示，這是一場捍衛中華民國的聖戰，只要是討厭民進黨的每一張選票都要爭取過來支國民黨、支持中華民國，感謝韓粉好朋友們踴躍參加，強調這只是開場！讓民進黨看見我們基層庶民的聲音，點燃團結的力量！再次翻轉台灣！

(中時 )