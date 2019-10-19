前總統李登輝今天出席「民主台灣―是我們的驕傲」募款餐會，由於年事已高，由女兒李安妮代為念致詞稿表示，「在國家必須邁向正常化的關鍵時刻，懇請大家唯一支持蔡英文總統，讓蔡總統成功連任」，改變現在政治亂象，並勇敢承擔新時代。

他強調，民主選舉的制度，對民主「應該是期待不是期限！」利用民主自由法治觀念來推翻民主，是絕對不能允許的事情。若是台灣任何領導人、政府，放任統獨對立，也是不負責任的行為，應該被唾棄。

李登輝表示，於蔡英文第二任期間，邀集朝野對話、凝聚全民共識，啟動憲政改革工程，強化台灣主權獨立的國家地位，以幫助台灣「脫古改新」，創造華人世界民主政治的新典範。

98歲前總統李登輝去年因為摔倒，李登輝基金會並未舉辦募款餐會，今年初，李前總統因跌倒出院，睽違九個多月才今天再度露臉，李登輝氣色不錯，更逐一跟每桌敬桌，待了20分鐘後離開。

李前總統致詞指出，這二、三年來，大家都非常關心美國對中國的貿易、科技制裁如何演變？也擔憂台灣身處兩強其中，要怎樣應對自處？此外，去年年底縣市長選舉，因在野黨獲得空前大勝利，促使北京當局作出錯誤判斷，以為台灣民心已經向中共政權傾斜靠攏，所以片面逕自提出「一國兩制台灣方案」，試圖逼政府回應。最近復以香港刻正發生民主示威遊行活動，「一國兩制」成效越來越渺茫。

他說，這幾年來，所有民主國家都遭遇很大的困境，在這網路發達的時代，老百姓可以快速地獲知國內外任何地方的大小事，同時也可以自由地發表意見，引起他人的注意。相較之下，民主制度的政府，節奏速度跟不上，難免會給人感覺政府沒效率，政策沒品質，若再加上執政者對政策內容、方向拿捏不定，猶豫不決，自然就會引起社會的不滿，對政府會更加不信任。兩相比較之下，威權國家政府的效率以及強硬手段，透過網路的直播，反而會受到一般老百姓稱羨。

他說，所以這些年來，許多國家出現民粹型的領導者；這類領導人若是基於改革弊端，大家或許還會支持。但遺憾的是，在台灣周遭東亞地區，這類民粹型的領導人都是為自己派系、家族利益，在國內作政治鬥爭消滅反對者，在國際上更是麻煩製造者，自是引起其他國家的反感與戒心。

他指出，中國共產黨現在的政權就是如此；先是推動「一帶一路」，干涉他國內政的非法負面效果，現在已經引起東南亞、中亞、南亞地區國家一般人民的反彈。國力崛起的中國共產黨當然更不會放過台灣；用錢來斬斷、封殺中華民國外交，孤立台灣對外的關係，禁止世界各國直接跟台灣有互動交往等的情形亦趨明顯。面對這現況，理應大家要團結一致對外。

他說，但一些政黨人士，竟然常常幫對岸北京講話，並教訓自己的民主政府，天天在電視上稱讚共產威權，將台灣政府批評的一無是處。這就是台灣迫切的危機；不只不團結，更有人看不起自己的民主制度。不禁使人開始擔心，在2020年會不會像2008年，台灣被中國法統再度復辟。

他更認為，台灣現在確實處在最黑暗的時機，但也是最光明、最有機會突圍以邁向正常化國家的時代。

(中時 )