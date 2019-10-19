3男強圍女大生強賣愛心卡 當場被逮

20多歲的陳姓、江姓3名男子，17日下午在士林捷運站出口徘徊，假扮學生推銷「愛心動漫卡」，1名女大生被纏住無法脫身，勉為其難只想買1張，對方竟直接抽走她的1000元，拿去超商換錢找她600元，離譜行徑被看不下去的路人發現報警，警方到場後當場將3人逮捕，全案依強制罪送辦。

士林分局文林派出所當天接獲民眾報案，指稱有「愛心筆集團」，對1女子強迫推銷，警方前往現場後，當場逮捕陳姓、江姓等人，並向被害人詢問事發狀況。

被害女學生表示，她步出士林捷運站1號出口，就被3名自稱學生的男子包圍，強迫推銷他們的「愛心動漫卡」，她被糾纏多時無法脫身，最後只好答應花100元買1張。

不料3名男子仍持續糾纏，其中1人還宣稱，若有轉帳付款明細表捐贈公益，會對她的學業有加分效果，半推半就帶對方前往附近超商操作提款機，江姓男子這時看到女生皮夾有張1000元，竟然逕自取走拿去櫃台換10張100元，然後遞給女學生400元跟數張卡片。

女學生被嚇壞時，有看不下去的路人暗中報警，3男警訊時辯稱沒有強迫，都是被害人自願購買，但因女學生指證歷歷，加上監視器也錄下3男的誇張行為，警方後依強制罪將3人法辦。

士林分局呼籲，民眾如遇有假冒學生或公益團體強迫推銷、死纏不放時，其實都已是違法行為，民眾可暗中報警，警方會立即到場查緝。

(中時 )