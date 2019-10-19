瞄準美國巿場，高巿規畫成立番石榴外銷供貨集團產區。（高巿府農業局提供／曹明正高雄傳真）

瞄準美國巿場，高巿規畫成立番石榴外銷供貨集團產區。（高巿府農業局提供／曹明正高雄傳真）

瞄準美國巿場，高巿規畫成立番石榴外銷供貨集團產區。（高巿府農業局提供／曹明正高雄傳真）

高雄番石榴栽種面積2694公頃、年產量近6萬8000公噸，居全台之冠，針對台灣番石榴即將允許開放輸出外銷美國，高巿府農業局表示，將針對番石榴3大產區燕巢阿蓮與大社，規畫成立番石榴外銷供貨的集團產區重點輔導。

農業局指出，截至9月底，高雄番石榴今年外銷量約為1644公噸，除了全年供應星馬市場，加拿大也是長期穩定外銷的國家。但番石榴輸美的外銷條件比加拿大更嚴格，最大的挑戰是經過1℃以下持續17天冷藏處理後的番石榴，運抵美國後如何保持原本鮮脆的口感？牽涉作物栽培方式、外銷包裝集貨場的冷鏈包裝處理能力，及貿易商的外銷通路鋪貨整合。

目前高雄市經營芭樂外銷加拿大多年，近年除陸續輔導阿蓮農會與燕巢青隆合作社取得國際Global G.A.P.國際認證，讓高雄芭樂具有通行國際市場的世界通行證，也輔導轄下阿蓮農會與加州果菜運銷合作社成立符合Global G.A.P.國際認證的包裝廠。

未來要打開美國市場，農業局將針對番石榴3大產區燕巢阿蓮與大社，規畫成立番石榴外銷供貨的集團產區重點輔導與政策補助支持。同時將整合高雄市的農會合作社成立番石榴外銷平台，對於有外銷冷鏈設備與技術需求與願意投入開拓國際外銷市場的農民團體，也會予以大力支持與設備補助。下周將邀請有興趣的貿易商優先研擬美國的行銷計畫。

(中時 )