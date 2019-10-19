台中市政府新聞局連續5年舉辦「當導演你行的」素人導演培訓課程，19日於凱擘影城舉行頒獎典禮。（陳世宗攝）

台中市政府新聞局連續5年舉辦「當導演你行的」素人導演培訓課程，以「小金馬」規格規劃「金導獎」，表揚優質作品，19日於凱擘影城舉行頒獎典禮，由描述憂鬱症患者心路歷程的「如果・鬱見」獲得最佳節目及精神總錦標獎，所有學員作品預計11月起在全市有線電視播送，歡迎鎖定CH3公用頻道觀賞。

「當導演你行的」素人導演培訓課程，以「台中城市」為主題邀請民眾創作屬於自己的影像作品，今年課程除了延續往年開辦基礎及進階課程，首度規劃法律、配樂、肢體語言課程供學員選修，且為營造臨場感，特別讓學員進入攝影棚、體驗站上主播台，活潑有趣的上課題材吸引許多新舊學員搶報參訓，最後共有43部作品參加金導獎。

新聞局長黃國瑋說，金導獎不只是一個課程總結，更是一個「夢想平台」，讓在地的影視、播報、媒體人才有更多機會發揮他們的專長。他也借用國際名導李安的話，「人生不能像做菜一樣，料都準備好了才全部丟下鍋」，肯定學員們在夢想道路上踏出一大步，未來也將成為人生最好的調味者。

今日頒獎典禮新聞局長黃國瑋、導演陳正勳、資深媒體人張建人、知名演員黃小胖、兼具導演及歌手身分的金志遙將到場擔任典禮頒獎人，最佳節目／影片獎及精神總錦標獎由導演官慧雅所拍攝的「如果・鬱見」雙料獨得，創作團隊為主題做了非常多的功課與分享，深入描述憂鬱症患者心路歷程，引領觀眾陪伴罹患憂鬱症的主角走過憂鬱與治癒。

得獎名單包含最佳報導獎鄒志中「電影業的守門員」、最佳網路影片獎鄭意如「功夫文鳥」、最佳導演獎黃利瑛「那年，我們拓荒之旅in文華」、最佳主播主持人獎劉晨楊與葉慈「有夢你會紅─異稟藝芸道網紅術」、最佳剪輯獎林郁廷與林敬凱「無聲之詩」、最佳攝影獎許文宏與吳敬軒「盲」，最佳人氣獎則由黃利瑛「那年，我們拓荒之旅in文華」及市議員羅廷瑋與石國勳的「特色公園考察」共同獲得。

(中時 )