巨人40歲傳奇球星阿部慎之助9月底拋出將引退的震撼彈，不過即使在生涯最後一年，他仍展現強大打擊火力，不僅在9月27日引退賽開轟再寫傳奇一頁，19日與軟銀的日本一大戰中，首打席就敲出陽春炮，助巨人先馳得點，讓不少球迷都說，「不敢相信他要退休了！」

俗稱「日本一」的日本大賽首戰由軟銀於主場迎戰巨人，兩隊都派出陣中強投，不過軟銀王牌千賀滉大在次局就遭到狙擊，阿部慎之助首打席第1球就出棒，面對152公里偏高直球敲成右外野方向陽春砲，助巨人率先攻下1分領先。

不只在自己的引退賽敲全壘打，阿部更在重要的日本大賽開轟，朝著奪下日本一寫下完美句點的目標前進，也不少網友留言，「這就是傳說的男人！」、「真的要退休嗎？」、「粉絲都哭了！」、「阿部總是能讓球隊感到振奮！」

而這發全壘打也是阿部睽違10年後，再度於日本一敲出全壘打，上次是2009年於日本大賽對戰火腿時敲出，該年阿部被獲選為大賽MVP，也是日本一史上第4位年齡40歲以上還能開轟的選手。

(中時電子報)