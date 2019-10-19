公館鄉中義社區發展移印技術，保存在地豐沛自然資源，製作印有植物紋路、色彩的絲巾、包包等。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府文化觀光局辦理「苗栗縣社區營造及村落文化發展計畫」，推廣在地特色與文化產業，其中公館鄉中義社區首度參與計畫，透過「移印技術」培訓課程，保存在地豐富自然資源，以蒸氣轉印植物紋路、色彩，妝點單調絲巾、布包包，盼能發展輕旅行、DIY等體驗，吸引外地人走進在地、品嘗在地。

今年縣府文觀局輔導苗栗、大湖、獅潭及後龍4個鄉鎮市公所，以及7位提案青年、10個社區發展協會等，推廣在地特色與文化產業。其中公館鄉中義社區首度參與，挖掘地方寶藏盼能發展觀光。中義社區發展協會理事長秦新發指出，社區內農產豐盛以芋頭、芥菜為多，另有富饒自然景觀，植物資源豐沛，因此透過計畫開設課程，請專業老師指導「移印技術」，獲居民踴躍參與。

秦新發說明，在絲巾與有厚度的蓋布間，擺設各式植物的葉子等，再利用報紙與保鮮膜製成的卷軸捲起綑綁，送至蒸籠，透過蒸氣將植物的顏色、紋路移轉到布料上，以天然染料妝點素面絲巾，不侵害皮膚更不易褪色。

他表示，今年培訓居民學習移印技術，未來盼能逐步推廣並設計輕旅行、DIY體驗等，發展在地特色與觀光遊程。

(中時 )