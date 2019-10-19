中台灣七縣市包括台中市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市，19日在彰化鹿港鎮公會堂前廣場舉辦「中台灣地方產業創新研發推動成果暨展售會」，其中台中有15家廠商參與，規模為7縣市之最，展示薩克斯風、醫療輔具、工具機智慧化冷卻系統等多項創新產品，展現台中企業堅強創新實力。

台中市政府經濟發展局表示，今天現場共有51家來自各縣市的廠商設攤展售，台中有15家，展售的研發產品均深具技術亮點，例如后里的「薩得爾」薩克斯風，兼顧品質和創新，已在世界各地取得各種專利證書、品牌證書及獲獎證書，為台中之光；還有護佳生醫的多功能折疊式移位行動復健輔具、嵩富機械的工具機智慧化自我冷卻系統等，都是深耕技術的中堅企業代表。

經發局指出，市府從99年起持續辦理「地方產業創新研發推動計畫」，至今已輔導394家廠商，累計補助款已逾2億5,640萬元。更多有關台中創新創業輔導資源，請上台中市青創夢想家計畫網站 ( https://www.taichung-sbir.org.tw/ )查詢，或電洽青創夢想家計畫辦公室04-25675713。

(中時 )