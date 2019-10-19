林美貞與金鐘視帝庹宗華在主演公視人生劇展《大潮》詮釋底層勞工，她說原本以為是來演苦情媽媽，沒想到卻變成拍動作戲，從拍攝第一天到最後一天每天都受傷，劇中還有被匪徒敲頭和遭受老闆「潛規則」伸鹹豬手、性騷擾戲碼，其中險遭性侵得逞的那場戲，她還撞到桌腳，頭腫了一個包，犧牲頗大。

回憶這場她在摩鐵險被老闆性侵戲，林美貞說，那是她的第一場戲第一次見面，就是這種身體接觸的戲，兩人都超緊張，拍攝前練習好幾次，導演也親自上來解說，走戲好多次確認好位置後才開拍，但真正拍攝時，飾演她老闆的吳昆達，將她拋上床時，不慎讓她的頭大力撞上桌腳，「攝影師看到時有震一下，幸好導演沒有喊卡，直到拍完喊卡後，導演才來問我真的有撞到嗎」，她說剛開始因為還在拍戲情緒中沒感覺痛，等拍完喊卡之後痛來了，馬上冰敷，但頭皮已經整個紅腫起來。

林美貞出席公視《大潮》首映。（粘耿豪攝）

她說上一次拍床戲已經是很久以前跟杜德偉，但被侵犯的戲是第一次。是否也有過被職場性騷擾經驗？林美貞說還不至於，但有類似經驗，她很久以前在大陸拍戲，有個導演滿喜歡她的，每天拍戲班表都故意排第一場戲到最後一場都要有她，因為導演想要製造送她回去的機會，當她發現不對勁時就跟劇組反映，後來才被另外安排場次，「我已經很幸運了，沒有肢體上的騷擾」。

(中時 )