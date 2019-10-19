陳姓阿公向警方控告兒子，疑將孫子虐打得滿身瘀青。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台中市1名陳姓阿公發現，在台北當保全兒子同住的3歲孫子滿身傷痕瘀青，日前向台中市烏日警方報案，控告兒子虐打孫子，阿公傷心不忍地說：這是「世界最痛苦的事！」。警方19日表示，警方受理後，立即協助聲請保護令，並通報家防中心，目前已由社工介入輔導，男童阿公已帶回台中照顧。

陳姓阿公14日晚間向烏日警分局溪南派出所指稱，他住在新北市的27歲的兒子，在做保全工作，有時會帶孫子回台中探望他，他發現孫子疑遭兒子以衣架虐打，全身多處瘀青，傷痕累累。

陳姓阿公向警方指控，今年27歲兒子，目前住在新北市，從事保全工作，1年多前離婚，與孫子同住，有空時會帶孫子回台中探視他。

陳姓阿公說，孫子生母用line傳孫子滿身瘀青的照片給他，他氣得打電話要求兒子將孫子送回台中，經了解，孫子疑因弄壞東西，被兒子以衣架毒打，雖然兒子事後說明：「他是在教小孩」，但是，孫子滿身瘀青，讓他當阿公的看得實在不忍心，才向警方報案。

阿公經由朋友，在臉書PO出孫子瘀青傷勢，引起網友關注，網友大罵：「夭壽的爹」、「虐童的都不得好死」、「孩子這樣打，畜生！」。

媒體詢問陳姓男童時，男童則童言童語地說：「阿姨（父親的女友）也有打！」，但是，阿公的兒子回應媒體時則說：「都是我打的」。

警方表示，協助聲請保護令，並通報台中市家暴暨性侵害防治中心，由社工介入輔導。

(中時 )