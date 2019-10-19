某資源回收廠也暗藏大批非法移工。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

各大建築工地也是逾期移工藏身之處（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

移民署19日進行全台清查逾期移工、外籍人士，至下午3時為止共查處逾期外來人口387人，其中失聯移工佔大部分，共240人（印尼籍占51％，越南籍占47％），非失聯移工（觀光等）逾期者147人（越南籍占56％，印尼籍占35％），將會陸續送至各地收容中心等待遣返。

此外，移民署也查獲涉及非法工作，包括賣淫、持有毒品、盜採山林共104人，並依法重罰、法辦非法仲介35人，非法雇主140人。

移民署指出，2019年上半年推動「擴大自行到案專案」，鼓厲逾期移工免責自首，成效良好，專案結束後乘勝追擊，19日北中南全台大串聯，結合警方動員678人，加強清查外來人口易聚集的處所，以及從事違法活動的熱點，包括工地、外國商店、餐飲店、特種營業處所等。

不少非法移工被逮時，都表示當初因為工作環境、心情、家庭狀況等不同因素，走上落跑、失聯一途，其實台灣的工作環境相當有善，都希望有機會能再回來，專勤隊員偵訊後，已將眾人送至各收容所安排後續返國。

移民署邱豐光署長表示，今年上半年推動一次性的「擴大自行到案專案」，雖然已經結束，但常態性的「自行到案」機制仍持續執行，不論是失聯移工或其他逾期者，主動到移民署各地專勤隊或其他治安機關自行到案，原則都能免予收容，依規定繳納2000元至1萬元逾期罰鍰。

邱豐光也呼籲，民眾若有認識逾期外來人口，可柔性鼓勵他們自行到案，不要再躲躲藏藏，過著沒有保障的生活，更進一步提醒民眾，外國人在台工作需事先申請許可，非法聘僱最高可罰75萬元，切勿以身試法。

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(中時 )