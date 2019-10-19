新北市專勤隊19日擴大執行全國聯合查察非法外來人口專案。(新北市專勤隊提供／吳亮賢新北傳真)

新北市專勤隊日前在新莊某民宅內查獲7名越南籍失聯移工。(新北市專勤隊提供／吳亮賢新北傳真)

現場宛如刺青工作室。(新北市專勤隊提供／吳亮賢新北傳真)

當中一位移工左手上臂刺有「不後悔」三字。(新北市專勤隊提供／吳亮賢新北傳真)

移民署新北市專勤隊19日擴大執行全國聯合查察非法外來人口專案，會同新北市警察局、勞工局、新北市調處及海巡署，共動員80人，突襲查察40處所，總計查獲非法仲介、非法雇主、失聯移工及逾期居停留外國人共93人，並將持續追查幕後不法集團。

新北市專勤隊指出，日前在新莊區某民宅內查獲7名越南籍失聯移工，現場發現許多刺青工具，宛如專業刺青工作室，原來其中一名失聯移工具有高超刺青技術，且會幫其他室友免費紋身，當中一位移工左手上臂刺的「不後悔」三個中文字，就是他的傑作。

專勤隊人員表示，7名失聯移工被查獲後，均對自己違法失聯的行為感到相當後悔，並表示若有機會再來臺灣，絕不會再犯，但如今仍須依法將其遣送出境。

專勤隊長柳瑞福表示，突襲式擴大查緝除展現執法決心，更要營造新北市安全的生活環境，同時呼籲國人，勿僱用身分不明的外籍人士工作，以免遭地方勞政機關以違反就業服務法裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更恐遭處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

(中時 )