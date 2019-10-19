台北市長柯文哲在海線立委參選人朱哲成陪同下，參拜苗栗市天后宮。（何冠嫻攝）

IMC國際工商經營研究社第8屆社長由朱碧霞（右二）接任。（何冠嫻攝）

台北市長柯文哲19日到苗栗參加IMC國際工商經營研究社交接晚會，受民眾熱烈歡迎。（何冠嫻攝）

台北市長柯文哲19日傍晚南下苗栗，替海線立委參選人朱哲成輔選，參拜苗栗市天后宮，並到IMC國際工商經營研究社交接晚會。另，「郭家軍」陳怡樺有可能參選海線立委，對打民眾黨朱哲成，柯文哲說，「看下去就知道了」。

柯文哲表訂傍晚5點10分抵苗栗市天后宮參拜，但因路上塞車約莫5點半才抵達，現場50多名柯粉仍耐心且雀躍等候，見到柯文哲立刻展現熱情大聲歡迎。針對郭台銘屬意的美女刺客陳怡樺挑戰海線立委，是否禮讓民眾黨的朱哲成，柯文哲只說，「看下去就知道了」，未多做評論。對於在高雄增加提名區域立委，也故作神秘表示，「明天的事交給明天再煩惱」，他說，時間到了大家就會知道。

另，高雄市長韓國瑜表示要廢除一例一休，後改稱須調整，有人質疑說法充滿不確定性，柯文哲表示，端看韓如何說明，自己不清楚，並認為一例一休有修正必要，但法令一但發布，只能保留好的地方、修正不好的地方。

隨後，柯文哲抵IMC國際工商經營研究社交接晚會，第8屆新任社長由朱碧霞接任，柯也上台致詞，鼓勵大家要快樂過每一天，獲台下熱烈歡迎掌聲外，要求合照的現場嘉賓更大排長龍。

(中時 )