雲林縣第1選區立委選舉，由民進黨蘇治芬對戰國民黨張嘉郡，面對選情緊繃，19日蔡英文總統特別南下雲林縣北港鎮，參加蘇治芬競選總部成立大會，蘇治芬火力全開，抨擊對手張嘉郡，正式點燃雲林海線立委戰火。

蔡英文總統19日下午5點30分在立委蘇治芬、民進黨主席卓榮泰等人陪同下抵達北港鎮，現場約有上萬支持者到場，大家大喊「蔡英文當選、蘇治芬留在國會」、「蔡英文、蘇治芬連任成功」，氣氛非常熱絡。

蘇治芬一開始訴說自己擔任2屆雲林縣長與2屆立委任內的種種政績，隨後話鋒一轉，抨擊以張榮味為首的張派與韓國瑜，呼籲選民要維護台灣主權與民主，一定要票投蔡英文與與蘇治芬。

蘇治芬向支持者喊話，5年前雲林縣長選舉，李進勇擊敗張麗善，張榮味曾說張家以後不再參與政治，當時張嘉郡擔任立委，服務處陸續熄燈，如今張嘉郡卻又出來選立委，請大家絕對不要再受騙。

蘇治芬強調目前張麗善擔任雲林縣長，現在張嘉郡又要選立委，所有的資源都被張家把持，這樣非常不好，請大家用手中的選票教訓張家這個政治家族，把她送進立法院繼續為民眾服務。

隨後蔡英文總統表示，蘇治芬擔任2屆雲林縣長，讓雲林變成台灣的農業首都，還有很多計畫要做，所以一定要再次把蘇送到國會，繼續為大家服務，非常恭喜雲林人能有蘇治芬，在中央各部會為雲林爭取經費，蘇雖然問政比較凶是，但都是為了雲林的建設。

蔡英文說2016年民進黨執政以來，做很事情照顧農民，2009年政府即爭取要把芭樂出口至美國，經過多年努力，日前美國已同意台灣芭樂出口至美國。

還有非洲豬瘟全亞洲都淪陷了，只剩下台灣與日本沒有淪陷，政府就是如此有效率的保護養豬產業。之前口蹄疫造成台灣豬無法外銷，20幾年來政府一直想辦法解決，今年口蹄疫已沒有了，明年就可出口豬肉。

蔡英文並細數中央各種利民政策，包括長照2.0讓老人安心養老，明年預算400億；照顧年輕人敢生敢養，0到6歲小朋友有各種補助；增加基本工資，經濟成長上半年是亞洲4小龍第1，是最會照顧人民、最有效率的政府。

(中時 )