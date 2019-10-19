梧棲人文建築攝影展開幕式。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府文化局委託梧棲區海興社區發展協會舉辦「逐跡拾影梧棲 WUCI 人文、建築攝影展」，展出愛好攝影的民眾用鏡頭記錄的梧棲之美，訴說老街的故事，展覽自19日起至10月26日在MITSUI OUTLET PARK台中港展出，歡迎前往觀展。

今天主辦單位舉辦「逐跡拾影梧棲 WUCI 人文、建築攝影展」開幕式，市議會副議長顏莉敏、市議員尤碧鈴出席大力邀請民眾前往參觀。市府文化局表示，這次攝影展將梧棲老街、在地景點、文化風情、歷史建築等，藉由鏡頭記錄下來，帶領民眾走進時光隧道，探索過去的故事與歲月。

攝影展以迴廊形式設計，營造時光走廊意象，走廊前段透過公開徵圖作品，呈現梧棲人眼中對在地的印象，中段以影片形式，介紹老街故事及人文、建築藝術，後段則透過圖文結合呈現現有特色商家、廟宇，讓民眾進一步認識梧棲發展轉變。

梧棲老街最初發展於頂橫街，目前頂橫街尚存清領末期建築，後因日治時期昭和10年大地震，整條街幾乎夷為平地，後修整復建，使街上建築呈折衷日式建築風格，以朝元宮旁的「日式分駐所」最具代表性。

(中時 )