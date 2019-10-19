韓國瑜今（19）日在台南造勢晚會表示，大家只是想安居樂業，但是現在360行，有359行都擔心未來。

另外，根據中央社報導，面對民調年輕族群支持度偏低，中國國民黨提名總統參選人韓國瑜今天在台南和青年座談時表示，「我不擔心，年輕人看到我的政見、詢答及採訪，就會知道我是最關心年輕人的」。

韓國瑜今天前進被視為綠營票倉的台南，傍晚在安平區台邦商旅和青年座談，他直言自己向來是直球對決，要求青年提問不用客氣，麻辣一點比較好，明快有力，直搗問題核心。

韓國瑜指出，他18歲離家，只靠500元，42年到今天，他讀了軍校，當了6年阿兵哥，再去讀大學，晚上騎機車打工，月薪新台幣12000元，4000元自己用，4000元給弟弟讀大學，4000元給爸媽，這樣子上來，卻從未忘記自己的理想，他知道未來會非常的好。

韓國瑜接著闡述高雄施政，他表示，高雄市欠債3300億元，財政這麼困難，仍實施中英文教育的縣市，就是為了下一代，每個孩子都不能餓肚子，還照顧沒錢又懷孕的女學生，另有10億元供年輕人創業。

韓國瑜說，年輕人一點一滴了解後，就會知道誰才是最關心年輕人的人，「我們養你們的小，將來你們會養我們的老」，現在不培養下一代年輕人，台灣就沒有機會，所以他非常急。

韓國瑜表示，台灣年輕人站在台灣這塊土地，競爭力先天就輸掉一大半，比不上新加坡、上海、曼谷、東京，主因是大環境，所以要快速地把環境建立好，搭建平台，讓年輕人千里跑馬，平原奔馳。

韓國瑜相信支持者的眼睛，每個人都像非洲草原的獵豹，他非常有信心，非支持者的眼睛都是看地上，面無表情。

對於年輕人買不起房子，韓國瑜也表示，青年住宅要大幅提升，比例要和日本看齊。此外，他當選總統後，一定會推動雙語教育，讓每個孩子都會說中文和英文，以提升國際競爭力。

韓國瑜全台造勢，首場青年座談選在台南，但台灣基進台南黨部、高雄黨部、民進黨支持者不領情，早在韓國瑜抵達會場前，就在會場外高呼「韓國瑜市長，滾回高雄」；台南警方部署大批警力戒備，未讓反韓人士接近會場。

韓國瑜參加青年座談後，晚上將前往南區水萍塭公園造勢，預定和前總統馬英九、國民黨主席吳敦義合體，拉抬聲勢，韓國瑜明天行程也多在台南，繼續開疆闢土，搶攻綠營票源。

(中時電子報)