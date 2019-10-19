畢書盡（Bii）19日擔任「富邦小力生活音樂會」壓軸，一連獻唱〈逆時光的浪〉等歌曲，近期忙到不可開交的Bii，商演等活動已排到年底，Bii透露：「除了工作，有留一些時間休息，今年跨年我也會留在台灣和大家一起跨年！」據了解，接近年底尾牙季，向來是各廠商活動首選歌手的Bii，今年人氣依舊，目前已接逾20場尾牙演出。

為配合今天音樂會的主題，Bii獻聲詮釋「凝聚的力量」，問他自己的那首歌最具代表？「〈Come back to me〉這首歌對我來說很重要，它幫我帶來更多關注，演出時和大家一起合唱的感覺，就像凝聚大家的心一樣，彼此享受著這個時刻。」

除了畢書盡壓軸演出，家家、熊仔、茄子蛋及李友廷今輪番開唱，吸引逾5000名觀眾欣賞；家家近日如火如荼宣傳新專輯《我想要的I , Me , Mine》，短短一周跑了近30個通告，昨晚工作結束，家家經過信義區時遇到街頭藝人廖柏鈞自彈自唱她的經典歌曲〈家家酒〉，家家忍不住走上前，給予對方鼓勵，廖柏鈞沒想到竟遇到原唱，既驚訝又驚喜，而家家也在對方熱情邀請下，拿起麥克風一同高歌，立刻吸引大批人潮圍觀。

茄子蛋之前推出新專輯《我們以後要結婚》，8月底開始展開巡演，今是他們近期難得留在台灣過周末的一次，主唱阿斌透露近期因太忙不慎感冒：「前陣子一直在外地飛及表演，結果一回到台灣就生病喉嚨痛，剛好這禮拜留在台灣表演，有幾天可以休息養病！」人氣超旺的茄子蛋，商演等活動已排到農曆年前，跨年將留在台灣趕場演出。

家家（右）昨晚在信義區巧遇街頭藝人廖柏鈞。（讀者提供）

茄子蛋今為音樂會演出。（富邦金控提供）

(中時 )