李佳芬19日晚間參加桃竹竹縣市輔選幹部與婦女團結大會，左起新竹市議長許修睿、新竹縣議長張鎮榮、新竹縣第1選區立委參選人林為洲，後方為新竹縣副縣長兼黨部主委陳見賢。（陳育賢攝）

李佳芬19日晚間與桃竹竹縣市團結大會，在新竹縣市所有黨籍議員陪同下步入會場。（陳育賢攝）

李佳芬今天晚間參加新竹縣市輔選選幹部與婦女後援團結大會，受到大批熱情的支持者包圍擁護。（陳育賢攝）

李佳芬今天晚間參加新竹縣市輔選選幹部與婦女後援團結大會，受到大批熱情的支持者包圍擁護。（陳育賢攝）

韓國瑜妻子李佳芬19日晚間與桃竹竹縣市團結大會中懇託鄉親來當韓國瑜分身，將韓國瑜送進總統府，讓國家有希望。（陳育賢攝）

陳育賢／竹縣報導

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬19日下午來到新竹縣、市走透透造勢，短短4個小時先後參加4場婦女後援會成立大會及桃竹竹3縣市議會、輔選幹部座談會，所到之處無不旗海飄揚，佳芬姐加油、韓國瑜凍蒜聲不斷，顯示大新竹韓鐵的支持力道從未間斷。

李佳芬今天下午來到新竹縣、市，先後參加溪南客家婦女後援會、新竹縣市婦女志工後援會成立大會，期間還安排有新竹市與民有約、與竹縣長、鄉鎮市長、縣市議會黨團以及桃竹竹輔選幹部等4場座談，但最後因時間關係，原訂在新竹縣議會的3場座談，全數集中成團結大會。

李佳芬今天晚間在新竹縣議會與桃竹竹3縣市的立委參選人、縣市議長張鎮榮、許修睿及所有黨籍議員、輔選幹部與支持者的團結大會中表示，她也是客家人，她是出生在雲林西螺，但祖先則是從崙背搬出來的「詔安客」。

她表示，每次跟韓國瑜出來都會看得支持者的眼神透露出對這個國家的期待，她知道大家都把對國家殷切的期盼統統都放在韓國瑜身上，也因為這樣，她們夫妻倆一直懷著感恩的心情。

這次我們出來為的就是這個國家、社會，我們每天出去碰到支持者，這些好朋友講著講著就抱著我哭，我知道很多支持者都心疼我們，有時候自己也會覺得委屈，所以當時回到雲林的那場造勢會，看到鄉親們就忍不住哭了。

李佳芬說，新竹縣有廣大的客家族群，我們要對客家人致上最高敬意，因為中華民國就是建立在客家人祖先的手上，孫中山先生就是標準的廣東客家人，就是這種客家人敢拚搏、敢奮鬥、不怕困難的精神才有了中華民國。

李佳芬指出，這場選戰為的是國家社會，希望下1代在很好的教育體制下成長，我們優秀的台灣孩子才能夠在全世界發光發熱，也希望台灣各角落都不要有暗自哭泣的人，這也是韓國瑜一直要強調的「莫忘世上苦人多」。

希望大家拿出客家人的精神，勇敢的走下去，她相信堅毅的力量、沈默的力量，就是最好的力量，希望讓中華民國這面國旗重新飄揚。

李佳芬說，來到這裡只有1件事，要跟所有鄉親懇託，要讓我們的國家與社會更有希望，我們不要再看各行各業每次都掉著眼淚，都覺得自己這麼努力，但都沒有辦法很好的收穫，要拜託所有好朋友都當韓國瑜的分身，幫我們拉票，讓韓國瑜當選總統，讓桃竹竹所有立委全壘打，讓大家過好生活。

＃2020大選 ＃韓國瑜 ＃李佳芬

(中時 )