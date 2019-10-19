民進黨週三原本要處理不分區提名委員名單，卻因為爭議不斷流會；民進黨副秘書長林飛帆今在臉書力挺民進黨主席卓榮泰表示，如果我們提出的名單，跳脫不了地方家族派系，職業利益團體或藍營倒戈的人士，那本黨今年已經緊繃的國會選情，恐怕神仙也救不了。

他強調，「而這一次，我必須說，民進黨的不分區名單，如何呈現進步和多元價值的代表性，而不是地方家族派系、職業利益團體代表，大家都在看。」誠心期盼黨內先進以整個黨的最佳形象與最大利益為念。

林飛帆在臉書指出，大家相當關心民主進步黨要提出的不分區名單。不分區制度以往是為了補足區域立委因著重選區利益考量的不足，而強調社會的多元價值、弱勢保障和進步價值的代表性。在這個原則下提出名單，2016年的民進黨就做的相當不錯。

他說，民主進步黨正站在一個十字路口。我們應該要盡最大力量，讓黨的不分區名單，能夠接續實踐進步改革的需要，要進步、要保障多元價值理念，而不是讓人認為只是酬庸分配。

他認為，「卓榮泰主席的堅持是有道理的。」民進黨曾經是期待進步改革力量茁壯的青年世代的寄託，我們絕對有能力重拾對改革期待的朋友的信心。

(中時 )