▲膠彩畫大師蘇服務的埔里圓夢奇蹟歸人－膠彩畫80回顧展，縣內各大知名藝術大師及各界政要齊聚。（楊樹煌攝）

▲蘇服務的圓夢、奇蹟、歸人～膠彩畫80回顧展，雙琴木笛合唱團到場演奏精彩的樂音，為會場增添無限優雅的氣氛。（楊樹煌攝）

▲蘇服務的膠彩畫展並有眾多茶藝師的茶席，讓與會民眾可自由品嚐茶藝。（楊樹煌攝）

▲蘇服務的畫展中，除展出他的膠彩畫，並也展出韓國瑜昨天送給美國在台協會主席莫健的藝術紀念品-就是蘇服務的花鳥畫作。（楊樹煌攝）

▲蘇服務在埔里藝文中心田園藝廊展出的膠彩畫之一。（楊樹煌攝）

在國內深具知名的膠彩畫大師蘇服務，今19日在埔里藝文中心田園藝廊舉辦「圓夢、奇蹟、歸人～蘇服務絹本膠彩畫80回顧展」，不但縣內知名藝術大師李轂摩、蔡友、黃義永、梁坤明及前縣長林源朗等都應邀到場致賀，會場更是幾被擠爆，掀起難得一見的畫展開幕茶會，人潮湧聚的盛況。

最近甫由鶯歌光點美學館光點藝術中心及國父紀念館博愛藝廊完成展出的「蘇服務絹本膠彩畫80回顧展」，蘇服務為回饋鄉里，今天特在自己的故鄉埔里藝文中心田園藝廊，再舉辦「2019年圓夢、奇蹟、歸人～蘇服務絹本膠彩畫80回顧展」，由於蘇服務在藝術界的高知名度，展出首日茶會，立在藝文界掀起風潮。

今天的開幕茶會，會場內除縣內藝文界知名藝術大師齊聚，膠彩畫大師蘇服務的親友、各地熱愛藝術的民眾、還有他國中小的同學、師長，最特別的是蘇服務當年台中師範及台灣師範大學的同學，還特地相約，包租遊覽車前來捧場並觀賞展出畫作，盛大的場面，讓蘇服務在開幕致詞時都感動得說不出話來。

今天蘇服務的圓夢、奇蹟、歸人～蘇服務絹本膠彩畫80回顧展，開幕茶會極為特別，除會場精心的佈置，並有眾多茶藝師的茶席，讓與會民眾可自由品嚐茶藝，同時雙琴木笛合唱團也到場演奏精彩的樂音，為會場增添無限優雅的氣氛。

與蘇服務都是魚池同鄉的南投縣前縣長林源朗，在會中推崇蘇服務一輩子都是淳樸的農家子弟，從不炫耀自己，一路成長都是刻苦耐勞的精神，以及在藝術上默默耕耘的成就，且本於感恩的心及回報鄉里的熱誠，最令人敬佩的是他熱愛生命的堅韌力，還有其夫人黃麗珠在其受傷昏迷1年多到清醒、復建，長達7年多不離不棄，盡心照護的鰜鰈深情深之情都是讓人極為感動。

蘇服務絹本膠彩畫－80回顧展，展期自10月19日起至10月30日止，值得喜愛膠彩畫的民眾與藝文界人士，把握難得的展期，踴躍前往觀賞。

(中時 )