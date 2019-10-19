楊謹華主演的民視社會寫實劇《鏡子森林》，19日舉辦特映會，邀請資深媒體人、知名作家、劇評家等百位名人一同欣賞50分鐘精彩片花，同劇演員金鐘金鐘視帝莊凱勛也出席力挺。飾演政治線記者「高明」的楊謹華被問是否擔心被拿來與《我們與惡的距離》中賈靜雯飾演的宋喬安相比，甚至被稱「喬安2.0」，她表示，這兩部戲劇分別探討不一樣的議題，不管是宋喬安或高明都是獨一無二且無可取代，最重要的是觀眾能得到感動才最重要。

楊謹華與導演鄭文堂出席《鏡子森林》特映會。（粘耿豪攝）

《我們與惡的距離》囊括金鐘獎多項大獎後，媒體題材是否相對吃香？導演鄭文堂表示，這部戲籌備到完成共費時兩年，光拍就8、9個月，拍的時候根本不知道其他戲怎樣，拍完後才知道還有其他媒體、律師之類的戲。

楊謹華說拍攝前曾請益真實的政治線記者，覺得政治線記者氣場很足，看過很多大場面，也跟她分享很多事情，但很多內幕還是不能跟她說，她演完之後重新認識記者，覺得大家都有辛苦的一面，尤其政治線、社會線記者承受更大的壓力，也更理解記者這份工作真的不容易。

被問是否曾因報導內容覺得生氣受傷？楊謹華說，曾經有她明明沒有講過的話，記者卻自己直接寫了，當下覺得很受傷難過，但她情緒來得快去得也快，最後也能理解釋懷對方為何這麼做，「事情過了就過了」。

楊謹華出席《鏡子森林》特映會。（粘耿豪攝）

總導演兼製作人鄭文堂與楊謹華首次合作，鄭文堂打趣說：「對謹華很景仰，一直想跟這樣的演員合作。」他也提到當初找上楊謹華，是因為角色需要承受多方壓力，「對我來說，她是個抗壓性很夠的人，加上她在戲劇表現向來亮眼、氣場夠強，才會找上她」。楊謹華則表示，一直以來都想接拍寫實劇，在拍攝現場許多狀況必須以最真實的反應呈現出來，在導演面前絕不能有一絲「假」，對她來說這是很大的挑戰，而面對多方高壓，楊謹華坦言，「就是去面對、解決！」

她日前已跟輔大新聞系的同學搶先看了《鏡子森林》精華版，她表示，當天看完片不自覺落淚，是因為「高明」這個角色真的很辛苦，「她堅強、有韌性地承受了職場、愛情、親情的壓力也不畏懼！」戲劇雖然殺青了半年，現在跑宣傳重溫「高明」的記者人生，她很喜歡這個角色帶給她的力量，希望透過戲劇將正能量傳遞給每一位觀眾。

楊謹華出席《鏡子森林》特映會。（粘耿豪攝）

金鐘視帝莊凱勛看完特映後表示：「心情很激動，我跟導演合作很多次，導演問我要不要來玩個2、3天，到現場才知道我要打陳以文。」幽默回答笑翻現場觀眾。他也認為，這個世代能拍攝這樣的題材，觀眾是很幸福的，「就像我在預告裡說的『一支筆像是機關槍似的到處亂射』，記者這支筆可以是一面明鏡、也是照妖鏡，我剛剛在座位上看得很緊張，每次導演的作品都很直觀、很真實，看到後面又好暖，真好。」一旁鄭文堂自曝，「女兒鄭宜農幫我做配樂，每配一集都會問我：你真的要這麼黑暗嗎？」他苦笑回：「妳去問編劇。」

(中時 )