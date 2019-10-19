56歲女星龔慈恩被封為「最美觀音」，20年前她與帥氣小生林煒結婚，生下一兒一女，上月周刊爆料林煒激吻女總裁，龔慈恩則承認兩人已分居，正在辦離婚。17日龔慈恩在香港出席活動，這也是她宣布恢單後首度現身，可見她保養有方，外貌與過去印象差不多，被問是否要準備交新男友？她笑說要等吳岱融幫忙介紹。

龔慈恩曾演出電視劇《國姓爺傳奇》、《西遊記》、《土地公傳奇》等，她有過兩段婚姻，1990年和建築商人有短命一年婚，1999年梅開二度與林煒結婚，最近幾年因兒女長大，她復出演藝圈，但重心轉到大陸、香港，上月周刊拍到林煒和新女友接吻，龔慈恩承認離婚，並發聲明：「子女也很理解及尊重他們的決定！龔姐真誠的祝福林煒生活美滿幸福。再次謝謝大家的關心！」

據《東網》報導，龔慈恩17日與吳岱融為電視劇《牛下女高音》宣傳，她說宣布離婚後心情放鬆不少，媒體問是否開始找新男友？有沒有人追？她說不急，等人幫忙介紹，並表示：「孩子都大了，我也想要找自己的世界，年齡不重要，重要的是心態，能做自己喜歡的事就很開心」，例如正在學唱歌，可見心情十分不錯，沒因婚變而低落。

(中時電子報)