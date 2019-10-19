交通部長林佳龍（中）到場跟罹難者家屬致意。（楊漢聲攝）

台鐵普悠瑪6432號列車在去年10月21日發生翻覆事故，造成18人死亡、267人受傷，即將屆滿周年，台鐵19日在台東車站舉辦普悠瑪追思會，交通部長林佳龍親自到場致意，普悠瑪6432號列車抵達台東火車站並鳴笛，追思會升起18到光柱象徵接引18位罹難者，送走紙鶴升起祝福光線，台鐵局長張政源表示，考慮成立基金會來後續照顧。

當普悠瑪6432號列車在晚間7點14分到站，鳴起氣笛時，會場18到光束依序上升，象徵接引18位罹難者，罹難者家屬捧起手送走紙鶴，18到光束消失升起象徵祝福的光線，希望能撫慰罹難者家屬的心。

罹難者家屬代表董明豪表示，這段日子來家屬都不知道是如何度過，也沒想像中堅強，就算撐不過也只能慢慢熬，有人說這次普悠瑪事件家屬贏了，台鐵輸了，但其實他們失去摯愛的親人，親人遠永都回不來了，如果真的可以願意窮盡一切換回家人，很感謝所有一路上曾幫助過他們的民眾，日子還是要過，希望能放下好好過生活。

追思會後有媒體提問有家屬提到重傷者是否只能照顧到70歲，張政源表示，會個案來討論，因為每個人的情況不同，部長有交代要從優來協助，當然醫療有一定的標準，但未來如果有任何生活或各方面的問題，會持續來協助，今天的追思會不是一個結束，未來會持續關懷協助。

另外，有家屬提到是否能夠成立基金，利用孳息來協助照顧這些重傷的傷者，張政源表示，這也是研究的選項，會進行通盤的考量，現階段會全力來協助照顧這些傷者。

(中時 )