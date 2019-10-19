韓國瑜造勢晚會，韓國瑜、馬英九、吳敦義跟洪秀柱擁抱象徵大團結。(程炳璋攝)

「親愛的台南鄉親挺民進黨夠久了，今天民進黨執政交出這種成績單，善良台南鄉親，這次選舉為自己為子孫，勇敢改變台灣現狀！」韓國瑜台南造勢晚會，現場一波波「總統」熱情聲浪，讓他一開口致詞就道感動感謝，全程溫情喊話「台南鄉親挺民進黨夠了，這次要下架民進黨，讓大家對台南刮目相看！」

韓國瑜昨晚踏進民進黨大本營台南市，準備開口致詞前，面對台下群眾熱情高呼總統好，他一度頻頻稱謝，無法開口致詞。韓國瑜說，大家炯炯眼神告訴他一件事，每個人都希望台灣未來越來越好，「大家眼睛告訴我們一件事，希望台灣未來有所改變。」

韓國瑜說，來台南感觸特別多，台南人讓民進黨執政26年，他下午到立委參選人林燕祝競選總部，聽到林燕祝還有鄉親反映：可不可以不要再淹水？讓他感觸很多，過去鄉親投給民進黨就是希望民進黨執政讓大家過好日子，但他從台灣頭走到台灣尾，沒有一個行業對台灣未來有信心。

他說，軍公教、企業界、觀光業、農漁民、勞工，士農工商，沒有一個行業對台灣充滿希望，我們給民進黨這麼好的機會，人民只希望安居樂業，如今台灣360行，扣除政治人物359行卻都擔心現在、害怕未來，到底發生甚麼事？

他說，台灣曾是亞洲四小龍，台灣人這麼善良、重視教育，為什麼今天會淪落到沒有一個行業對台灣有信心，外銷寸步難行、新南向一敗塗地、兩岸動盪不安、官員貪汙腐敗

，我們到底在追求甚麼？

他反問台南鄉親，台南鄉親票投民進黨，難道是要過壞日子嗎？如今民進黨支持者讓台灣人民傷心難過，他身為國民黨總統候選人，很希望讚美自己國家總統，而非唱衰，但他找不到讚美理由。

他幾番溫情喊話，「親愛的台南鄉親，夠了，你們挺民進黨挺夠久了。」他疾呼，英勇善良台南鄉親，這次選舉為自己好不好？為子孫好不好？要用選票告訴台灣政治人物，不認真的政黨必須下台、鬼混政治人物要下台、貪汙腐敗政黨必須下台。

他話鋒一轉向台南鄉親懇求，「真的夠了

！已經挺成這樣，你們真心真意愛著、挺著民進黨，民進黨已經越來越不像民進黨，民進黨過去清廉勤政愛鄉土，現在卻是愛金錢權力愛自己，你們挺民進黨夠久了，這一局要為自己要改變台灣現狀，絕對不能窩囊過下去，要走向更富庶更美好的未來。」

他三度懇託台南鄉親，這次選舉要給全世界看，台南人是有勇氣智慧改變台灣未來，2020下架民進黨，讓民進黨再度成為反對黨，而他也會用最謙卑心情執政。他說，國民黨也曾離人民愈來越遠，所以台灣人民用選票教訓，這次如果讓國民黨站起來，絕對會苦民所苦，「我們一定會以人民為本，不會以權力為本，絕對不敢作威作福，絕對會做牛做馬。」

(中時 )