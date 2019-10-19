太陽餅超夯。（台中市政府經發局提供／陳世宗台中傳真）

「2019台中太陽餅文化節」19日在文心森林公園登場，許多民眾起早排隊搶購限量買一送一的太陽餅，現場聚集糕餅、好禮、青創及南投日月潭紅茶共80多家業者，也紛紛祭出超值優惠吸引消費者；今年消費滿額禮「餅寶貝」限量背包也全數被兌換一空，展現台中糕餅強大軟實力。

台中市政府經濟發展局長張峯源說，台中糕餅產業歷經百年，經過世代傳承演變，口味不斷轉變，但餅香確始終如一，成為了台中地方的特色伴手禮代表。市府每年都會在10月辦理太陽餅文化節，以「買一送一」的限量優惠展售活動來感謝回饋支持台中糕餅產業的市民朋友們，藉由優惠活動，帶來了觀光人潮及消費動力，提升生活經濟發展。

經發局今年特別製作限定版「餅寶貝」背包，活動現場消費滿3000元，並說出通關密語「台中餅第一(國語)、「台中拼第一(台語)」，就可以帶超萌餅寶貝背包回家，成為活動一大吸客亮點。

經發局指出，今年包含元明、阿聰師、9個太陽、嘉味軒、阿明師及陳允寶泉等許多知名糕餅店家，都推出超值的優惠方案，許多業者也祭出不計成本感恩回饋價，感謝消費者平日對糕餅業的支持。

經發局今天也在東海藝術街柯比意廣場舉辦「美麗瞬間-戶外寫生比賽」，共有百餘位台中市國中學生參加，為東海藝術街記錄最美麗的街景；東海藝術街商店街區管理委員會在網路上辦理的LOGO設計徵選競賽，也在今天進行頒獎，第一名作品將作為東海藝術街商圈的LOGO主視覺使用。

(中時 )