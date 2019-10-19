美國之音報導，美國總統川普18日在華府表示陸美有望在11月中旬APEC峰會上簽署第一階段貿易協議。而正逢陸美第一階段貿易協議即將簽署、兩國關係勢在緩和之際，鷹派美國副總統彭斯計劃於下週四（24日）就中國政策議題發表第二次演說。

亞太經合組織（APEC）峰會預計11月16日至17日在智利首都聖地牙哥舉行，預計這也將是陸美第一階段貿易協議的簽署地點。路透社報導引述川普總統的話說：「我認為協議得到簽署將很容易，希望能在智利舉行的峰會上簽署，屆時習近平主席和我都將在那裡」。川普還表示，「我們和中國的合作進行得很好，出現了很多好的情況。」不過，他沒有提供更多細節。

白宮貿易顧問納瓦羅的說法則有所保留，他透過福克斯商業新聞節目表示，美中最高領導人在聖地牙哥的計畫就是簽署一項協議，不過，還要看情況再說。外界揣測，這可能與彭斯24日將在華盛頓康拉德酒店的威爾遜中心就中國政策議題發表重要演講一事有關。

路透19日報導，彭斯此次講話將「回顧過去一年的美中關係，展望未來我們的關係」。去年10月，彭斯在發表第一次有關中國問題的演講時立場強硬，曾當眾抨擊北京，他稱「自由的夢想對中國人民來說依然遙不可及。雖然北京口頭上仍然承諾繼續改革開放，但是鄧小平的這項著名政策現已成為空談」。據說，這次講話原計畫2019年6月進行，不過後來延期了。

各種因素使得陸美雙方此次能否能就貿易爭端最終達成部分協定，目前還不明朗，畢竟美陸談判最後破裂的情況也曾發生過。

(中時 )