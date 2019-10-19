公視時代生活劇《苦力》收視倒吃甘蔗，六位主角蔡昌憲、黃文星、傅子純、田羽安、林玟誼、白家綺的感情線有重大進展。黃文星率先直球告白「阿嫂」林玟誼：「妳有沒有想過，我們的緣分，是老天安排的？」這一幕告白戲令網友感動又期待，林玟誼笑稱：「因為阿嫂短髮太帥，拍攝時就像是兩個少男的告白。」

《苦力》林玟誼劇中「斷髮圖強」剪去秀麗長髮避騷擾。（公視提供）

劇中重新振作、改頭換面的黃文星，終於鼓起勇氣向「阿嫂」林玟誼表白，表明願意等到她點頭接受他，林玟誼表示，這場浪漫告白戲的背後，其實氣氛非常搞笑，「因為阿嫂短髮太帥，畫面看起來彷彿兩個男生在拍BL劇，排戲時所有工作人員都已經笑翻了」，林玟誼的短髮笑料還不止一樁，劇組在宜蘭酒廠拍攝女工戲時，她去上廁所卻被民眾嚴詞糾正「你走錯了」，令她哭笑不得，「當場真是既尷尬又好笑，後來民眾發現我其實是女生，就哈哈大笑的快速飄走了」。

被告白後，「阿嫂」林玟誼向亡夫擲筊問感情，因為補鏡位的關係，她前前後後拍了特寫、全景、對著牌位總共5、6次的擲筊，「說也神奇，現場不管怎麼擲，擲出來的結果都一樣」。劇中角色感情路坎坷，丈夫過世又帶著兩個孩子的她，在那個保守的年代，遭到楊烈及張瓊姿這對父母的反對，林玟誼表示，跟烈哥還有姿姐之前都有合作過，所以對戲起來非常有默契，在拍這場戲的時候，烈哥也開玩笑的說：「怎麼總是在拆散自己兒子的姻緣」。

《苦力》黃文星（右）向林玟誼表白心意。（公視提供）

現實生活中，林玟誼的父母對她談戀愛的態度則相當開明，「媽媽的顧慮會比較多，但不會一開始就明說，都是等到分手了才會告訴我她的想法，因為她知道我的個性跟『阿嫂』不一樣，不會輕易退縮放棄的。」林玟誼也曾遇過相當浪漫的告白，她透露，「曾經有一個男生很用心的在我的生日安排驚喜，在一個小公園的廣場排了心型的蠟燭，然後帶著矇眼的我走到中心，打開眼睛的一瞬間真的蠻感動的，就在一片燭光中跟我告白。」

《苦力》林玟誼（左）向楊烈、張瓊姿解釋沒有想再嫁人的打算。（公視提供）

《苦力》林玟誼扮演堅強的單親媽媽。（公視提供）

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