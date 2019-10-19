英國在野工黨黨魁柯賓今天在國會指出，應讓人民擁有英國脫離歐盟議題的最終決定權，工黨議員不會支持首相強生的脫歐協議。強生則警告議員，歐盟已無興趣再延後脫歐日期。

路透社報導，柯賓（Jeremy Corbyn）告訴國會議員：「今天投票支持協議不會結束英國脫歐問題，也無法實現穩定，人民應有最終決定權。」

「我完全理解全國各地及國會感受到的挫折和疲倦。但我們就是不能支持一份比國會曾拒絕3次的協議還要糟糕的協議。」柯賓指的是前首相梅伊（Theresa May）3度闖關國會皆告失敗的脫歐協議。

強生（Boris Johnson）今天則自信地說，他已經取得最佳脫歐協議，同時警告國會，歐盟沒多少興趣再讓英國延後脫歐。

強生告訴國會議員：「我相信這是一項很好的安排。有了這份新協議，未來進行有成果協商的機會就自然而然產生，我們的歐盟友人極沒興趣再把此事多拖一天。」

強生還說，他希望國會今天就表決他本週與歐盟達成的脫歐協議，現在正是英國解決脫歐問題的時候。

英國下議院議長貝爾考（John Bercow）稍早指出，他已選擇讓國會表決前保守黨議員萊特溫（Oliver Letwin）提出的修正動議。

現為無黨籍議員的萊特溫提出的修正動議，將延遲是否支持強生版本脫歐協議的決定，直到所有需要執行脫歐的立法條款獲得國會通過。

若國會議員通過這項修正動議，國會今天將不會就強生版脫歐協議進行表決。

英國廣播公司（BBC）報導，按照國會上月通過的「班恩法案」（Benn act），萊特溫動議如果過關，將迫使強生致函歐盟要求延後10月31日脫歐大限。

BBC政治新聞編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）稍早表示，萊特溫修正動議的「殘忍影響」，將使強生失去新版脫歐協議進行「最終」表決的機會。

唐寧街首相辦公室一名消息人士也說，如果這項修正動議通過，強生的脫歐協議表決將遭拋棄，讓「這一整天變得毫無意義」。

(中央社)