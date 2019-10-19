「從迫害到平反—民主與人權之路」全省巡迴特展，19日舉辦座談會，邀集學者專家及台南在地的白色恐怖受難者現身與談，揭露威權體制下政治整肅與迫害手段，以及至今仍持續進行的人權迫害案件，主辦單位呼籲政府應該勇於除錯，平反假案，還給人民一個真正人權與民主的國家。

台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍指出，1947年湯德章律師在台南因二二八事件被槍決，當時只要檢舉匪諜就有35％的獎金，只因為獎金使多少人無辜受冤；1954年台南女中畢業的丁窈窕也遭檢舉後被槍斃，後來校方在校園角落種植丁窈窕人權樹紀念。陳志龍分析加害人組織，發現真正的加害首領往往是上位者的元首、副元首及部長，他們授意底下的檢察官、警察、稅吏等，加上獎金利誘成為共犯結構，一起迫害人權，期許台南能成為人權茁壯改革的第一步。

白色恐怖受難者陳欽生也表示，他18歲從馬來西亞來成大念書，無端被指稱涉及台南美國新聞處爆炸案，被逮捕後被刑求2周，全身都是傷。祕密警察的威脅欺騙利誘，就是要逼他寫自白書，最後還竄改他的自白書內容，用《懲治叛亂條例》二條一的唯一死刑起訴他，後來被判了12年有期徒刑。

陳欽生表示，他至今持續在景美人權文化園區導覽擔任志工，他在台灣感受到這塊土地的好，希望台灣人能團結自助，從小教育孩子了解民主與人權的重要，學會怎麼保護自己免於迫害，才能讓台灣人權在國際發光。

輔仁大學企管系助理教授魏賜聰也說，政治迫害與整肅有一貫模式，從整肅黑名單、檢舉、押人取供、嫁禍栽贓、抹黑等等手段，將受害者羅織入罪，並以入牢、槍斃、沒收財產方式迫害。其中，太極門冤案是台灣解嚴後最大的政治整肅迫害案，當時的檢察官侯寬仁在沒有證據下違法起訴及移送國稅局課稅，並僭越職權發函要求行政機關對太極門斷水斷電。儘管2007年司法三審判決太極門無罪無稅確定，監察院也對侯檢察官及國稅局分別提出8項及7項重大違法，但這些整肅人民的機關及官員等，全無一人被懲處，還一路升官。

太極門冤案受害者余先生表示，1996年事件發生當時，台南地院書記官會同調查局人員，稱收到檢察官侯寬仁的指示，持搜索票搜索他老家、老婆娘家及自家共3處，卻找不出任何違法。但因大批人員搜索引來鄰居圍觀，讓母親被誤會遭人指指點點，從此不敢出門，精神及身體每況愈下，自己也因請假配合搜索，主管卻認為一定有問題，不僅升遷受阻，連帶家庭、工作及名譽皆受到毀傷，如今23年過去，太極門案仍受冤稅糾纏，加害者卻逍遙自在，令人難以接受。

(中時 )