全國運動會19日在桃園市立體育場揭幕，近500名選手演出，展現，多元族群外，也向選手致敬。（賴佑維攝）

全國運動會19日晚間在桃園市立體育場開幕，「黃金右臂」鄭兆村引燃聖火，象徵全運會正式揭開序幕。（賴佑維攝）

全運會開幕 鄭兆村拋擲「光劍標槍」

全國運動會19日晚間在桃園市立體育場開幕，今年以「築夢桃園」為主題，並由3名金曲歌后演出，並安排閩南、客家、原民、雲南、越南舞蹈，展現桃園多元特色，並由「黃金右臂」鄭兆村引燃聖火，象徵全運會正式揭開序幕。

蔡英文總統出席活動，她表示，這3年多來推動修法，讓體育運動制度更加健全。今年開始個人捐款贊助運動員可以抵稅，鼓勵社會大眾給運動員更大的支持。對於體育運動經費預算的編列，從2013年的71億元，逐年成長到今年的132億元。明年的東京奧運，我們已經取得田徑、游泳、體操、射箭、以及射擊等5個運動種類、共17席的參賽資格。

行政院長蘇貞昌則說，政府會盡全力鼓勵國人多運動，希望在各地、各項目培養好選手，希望所有的選手不斷的超越自己，創造好成績。桃園市長鄭文燦則說，首屆全運會在桃園舉辦，睽違20年後再度回到桃園，此次賽事是東京奧運的前哨戰，也是熱身賽。透過運動，成為台灣團結的起點，也為台灣在國際發聲。

全運會從19日至24日舉辦，共計34個比賽項目，超過1萬名選手參賽，其中出身桃園的鄭兆村、「鞍馬王子」李智凱都會參賽。全部賽事免門票，日前全運會形象廣告出爐，也被網友大讚「超有質感」，成功掀起討論熱潮。

(中時 )