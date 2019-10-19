吉貝耍國小帶來精彩的西拉雅祈福舞蹈表演。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

與會貴賓、南科考古隊及孩童扮演的小考古員們合影。（南科考古館提供／劉秀芬台南傳真）

南科考古館開幕，19、20日安排兩天精彩市集與系列活動。（劉秀芬攝）

南科考古館開幕，19、20日安排兩天精彩市集與系列活動，發放限量闖關卡。（劉秀芬攝）

小朋友體驗當考古學家挖掘，挖到寶藏可以換贈品。（劉秀芬攝）

小朋友參加DIY工作坊體驗史前生火術。（劉秀芬攝）

朋友參加DIY工作坊體驗捏陶趣。（劉秀芬攝）

台灣第一狗當嚮導，小朋友玩VR史前之旅。（劉秀芬攝）

國立台灣史前文化博物館南科考古館19日正式開館，原本預計11點多開放遊客進場，沒想到8點多就有遊客陸續開始排隊，隨著天氣愈來愈熱，排隊民眾情緒愈來愈差，文化部長鄭麗君只好宣布提前開放進場，而在一整天熱鬧節目吸引下，開幕日共有2.2萬人入館，反應熱烈。

配合開幕，館方精心準備為期2天的系列活動，有「南科慢森活」文創市集、「史前生活術」工作坊史前生火術、玉管串珠造型術、檳榔葉編織法、捏陶趣、苔球植物DIY、「史前歷險考」闖關遊戲、AR／VR史前探險遊戲及街頭藝人現場互動。

不少遊客攜家帶眷全家出遊，大人忙拍照，小朋友興奮玩闖關拿贈品，捏陶、挖土尋寶、鑽木取火，玩到不想回家，還有人要求爸媽隔天再來玩。為感謝熱情民眾的支持，南科考古館也宣布，20日再加碼免費開館一天。

行政院祕書長李孟諺、文化部長鄭麗君、台南市長黃偉哲、前台南縣長蘇煥智、國立故宮博物院院長吳密察、中研院院士臧振華、國立台灣史前文化博物館館館長王長華，以及歷年來參與南科考古的發掘代表等人，19日一同參與開館儀式，共同見證南科考古館新扉頁。

南科考古館占地2.44公頃，地下一層、地上四層，樓地板面積1萬9000平方公尺，外觀由建築師姚仁喜操刀，以「下探、回溯、交織」的概念設計。鄭麗君說，這是全世界唯一一座設立於科學園區的考古館，建築師的設計在外牆跟展示動線上再現現代都市的軸線，呈現時空交錯的趣味，讓考古跟當代社會重新連結。

黃偉哲表示，台南市是一個眾神之都，所以舉頭三尺有神明，台南市是一文化之都，所以掘地三尺有文化，科技的發展與文化的發展之間，如今有了南科考古館的成立，感謝考古學者20多年來的努力，能夠讓後代的子孫了解過去、了解自己。

南科考古館設有4個常設展廳，分別為「第1廳：南科五千年」、「第2廳：史前生活面面觀」、「第3廳：科學的考古學」及「第4廳：兒童廳」，參訪民眾可透過專人導覽，一窺千年前先民的生活與文化。

除了館內展覽，周圍的景觀與公共藝術作品不僅造型特殊，也各有意涵，如蔦松家、糖廍與棚屋造型意象涼亭等，吸引遊客排隊拍照打卡。

(中時 )