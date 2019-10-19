日皇德仁22日舉行即位儀式，台日民間人士組「日本櫻返鄉會」致贈德仁的祖父1923年身為皇太子訪台期間種植的植物苗木當賀禮，今天由日本首相安倍晉三母親安倍洋子代表接受。

台日人士組成「日本櫻返鄉會」將1923年攝政宮皇太子裕仁親王訪問台灣時，民眾為了歡迎裕仁所種植的櫻花以及裕仁親手在屏東種植的瑞竹、在台南種植的榕樹苗木贈送給日本，做為日皇德仁22日即位儀式的賀禮。「日本櫻返鄉會」今天在東京的明治紀念館舉行贈禮儀式，由安倍洋子代表接受。

裕仁1923年以皇太子身份訪問台灣，後來當上日皇（昭和天皇），是當今日皇德仁的祖父。

「日本櫻返鄉會」台灣方面的名譽會長是前總統李登輝的夫人曾文惠、會長是前政務委員黃石城。前駐日代表許世楷、全日本台灣連合會會長趙中正等人身為發起人支持。「日本櫻返鄉會」的日本方面名譽會長是安倍洋子，會長由日本外交評論家加瀨英明。

今天的贈賀禮儀式上，趙中正代替曾文惠、前總統陳水扁代讀感想文。曾文惠表示，大約100年間在台灣被珍惜的植物返回日本，她為此感到很高興，期待這些植物做為台日友好的象徵，在日本各地能好好成長，她也期待令和新時代，台日友誼能更為深化。

陳水扁在文中表示，這次日本櫻返鄉在歷史上象徵台日具有深厚友誼，意義很大，也寫下台日關係的新頁，期待透過這樣的民間交流，共享自由與民主價值觀的台日關係能向上發展。

安倍洋子致詞時表示，之前的昭和天皇年輕時在台灣種植的櫻花，淵源很深的櫻花樹返鄉一事，令人感到很高興。台日關係一直很友好，結有深厚的情緣，期待今後這些櫻花能順利成長，台日關係親上加親。

黃石城致詞時表示，昭和天皇裕仁訪台時有關的植物、所種的植物，歷經90多年，如今在台灣繁殖得非常的成功、繁茂，這3種樹木可說是台灣人最喜歡、覺得最珍貴的樹木，藉此機會，在新日皇德仁登基的前夕，讓這3種尊貴的樹木返鄉， 然後種在與皇室有關的地方，是非常有歷史意義的事。

駐日代表謝長廷受邀致詞表示，近年來台日人民的情感越來越親，去年一項調查顯示，日本人在亞洲最喜歡的國家是台灣；台灣人最喜歡的國家是日本，所以應該常思考這樣的友好關係如何傳給下一代。

謝長廷說，他認為地方自治體的交流、民間的交流以及災害患難時的互助，是台日友誼長存的3個重要支柱。今天這項日本櫻返鄉贈禮活動，就是意義深遠的民間交流，這活動的意義不僅在於日本櫻返鄉而已，而是象徵著台日情誼永恆連結。

「日本櫻返鄉會」贈送的這些植物的苗木盆栽要送到日本需要進行植物檢疫等手續需要一些時間，所以在22日日皇德仁即位儀式之前就先遞送贈禮目錄給日方。

今天贈禮儀式結束後，舉行記者會，由許世楷、加瀨英明上台接受媒體發問。會後，許世楷對中央社表示，這項日本櫻返鄉活動，讓人覺得不是台日人民一直口說感情很親而已，而是有實際的表現，所以深深打動日本人的心，這對台日關係具有很好的效果。

被問到台灣方面的這份心意如何傳達給日本皇室、掌管皇室的宮內廳知道嗎，許世楷說，他認為不僅是宮內廳而已，日本很多重要人士應該都會知道的。譬如日本首相安倍晉三不能來參加這項活動，但應該都知道，因為安倍的媽媽是日本櫻返鄉會的日方名譽會長。

日本櫻返鄉會日方的會長加瀨英明對中央社表示，在22日日皇德仁向海內外宣告即位（登基）的儀式前夕，全世界只有台灣想出這麼好的賀禮。

被問到台灣方面致贈的這3種植物計畫種在日本的何處的問題時，加瀨表示，盡可能種植在與皇室有關的地方，但因日本與台灣沒有邦交，擔心日本在野黨有些人士會反對，所以暫時不對外公開要種植在何處。

加瀨說，因為植物要進口到日本，檢疫等需花時間，可能要等到明年春天才能拿到台灣的這些植物苗木，起先還要暫時放在植物園中，所以真正種植可能要等到後年。台灣方面說要贈送5株苗木，但經過媒體報導後，日本很多地方的人士打電話給他，希望這些植物能種植在他們的地方，所以他很想拜託台灣方面多贈送幾株。

(中央社)