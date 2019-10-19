對於港女分屍案，香港稱沒有管轄權，法務部對此19日晚間發出新聞稿表示，香港保安局局長曾向港媒表示「與香港警方及律政司研究在香港法律體系之下如何處理這宗案件」，所以法務部稱港方就本案非無管轄權，有憑有據。

法務部指出，2018年6月間香港執法人員就透過情資交換，向我方表示港方積極調查陳同佳是否在香港境內串謀殺害計畫等情資，香港保安局局長也早在同年3月16日對香港媒體表示，與香港警方及律政司研究在香港法律體系之下如何處理這宗案件，最重要是調查所有事情的真相；此外，在同年5月2日答覆香港議員的書面也提到就本案竭力搜集所有可能有用的證據。

法務部說，由此可見香港檢警等機關本已在調查陳同佳是否在香港預謀犯案，並調查相關事實及蒐集在港證據，與報導所謂港府強調香港法庭對港女命案犯嫌無管轄權的說法，實大相徑庭而昧於事實。

此外，法務部強調，依香港現行刑法，雖以屬地原則為基礎，但若將此理解為香港法律絕不可適用域外，顯然不符實情。因有很多跨境犯罪行為，如果罪行一部分發生在香港，其他部分發生在香港境外，香港法律管轄此類犯罪，仍符合屬地原則。以香港現行法律為例，「刑事司法管轄權條例」、「侵害人身罪條例」、「官方機密條例」、「防止賄賂條例」等，都有類似域外管轄的規定，且都沒有違反香港基本法的問題。所以務部稱港方就本案非無管轄權，有憑有據。

(中時 )