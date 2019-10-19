7戰4勝的日本大賽首戰由軟銀主場迎戰巨人，軟銀派出王牌千賀滉大先發，不過第2局就遭到今年將退休的40歲傳奇球星阿部慎之助狙擊，敲出陽春炮，不過軟銀反攻得快，下半局對巨人投手山口俊，洋炮賈拉西亞(Yurisbel Gracial)敲出2分炮轉，最終以7比1戰勝巨人，帶走日本大賽首戰勝利。

俗稱「日本一」的日本大賽在19日開戰，2局上半阿部慎之助首打席面對第1球就出棒，相中152公里偏高直球，敲成右外野方向陽春砲，助巨人率先攻下1分領先，也紛紛讓網友留言，「阿部真的要退休了嗎？」

不過巨人並沒有開心太久，因為下半局軟銀也用全壘打還以顏色，2局下半中村晃對山口俊敲出二壘安打，洋炮賈拉西亞逮中球心敲出左外野方向2分炮，一棒超前成2比1。

隨後兩隊投手都展現壓制力，不讓對手有任何得分機會，不過6局下半軟銀牧原大成先敲二壘打後，山口俊出現保送後又出現四死球，滿壘的情況下，軟銀靠高飛犧牲打攻下第3分。

7局巨人換投後便止不住失分，洋投馬席森(Scott Mathieson)上場中繼，結果在二、三壘有人的情況下，遭牧原大成敲安，一棒攻2分拉開領先，此局軟銀被敲4安失4分，以7比1領先。

千賀滉大主投7局僅被敲3支安打失1分，最終軟銀以7比1戰勝巨人，帶走日本大賽首戰勝利。

(中時電子報)