明新科技大學團隊奪下遙控組冠軍，拚二連霸成功。(勤益科大提供／林欣儀台中傳真)

勤益科技大學主辦的第23屆「TDK 盃全國大專校院創思設計與製作競賽」，參賽團隊歷經多日較勁，19日進行決賽，共78支菁英隊伍爭奪高達126萬元的總獎金，其中，宜蘭大學團隊指導老師周立強日前因病過世，學生們力拼奪下冠軍，領獎時忍不住流淚，要將金牌獻給恩師。

勤益科大指出，今年競賽以「金匠機器人，籃道是你」為主題，透過大學生最喜愛的籃球運動，將協調、力量與合作、判斷等綜合能力帶入機器人設計及製作，競賽並分為「勤在必奪，自動組」、「棋逢對手，遙控組」與「益飛沖天，飛行組」三大組別。

賽程從16日展開，持續到19日決賽，最後宜蘭大學生物機電工程系組成的「電工幫蘭球夥」奪下自動組冠軍，成員張銘哲聽到團隊奪冠，忍不住流淚，他說，指導老師周立強的不斷鼓勵，讓大家努力堅持6個月，終於拿下冠軍，但老師卻在日前因病過世，希望將冠軍送給老師。

此外，來自國立虎尾科技大學資訊工程系的隊伍「Arimaspea」奪下飛行組冠軍，明新科技大學「Legends of MUST」則連霸遙控組冠軍。教育部技職司司長楊玉蕙致詞時表示，參賽選手們自動自發的製作與演練，這項經驗未來將成為就業養分。

勤益科大校長陳文淵表示，透過競賽，幫助學生主動積極學習、創新發明的學習及觀摩別人的學習，是快速增加實力的捷徑，而致勝重點則在於「團隊合作」，3組別冠軍隊伍除可獲得20萬元獎學金，也能赴日本觀摩2019機器人大賽。

(中時 )