韓國瑜、吳敦義、馬英九和洪秀柱更當場上演擁抱戲碼。(程炳璋攝)

國民黨總統參選人韓國瑜告假拚選舉，首場造勢晚會選在綠營票倉台南水萍塭公園，國民黨台南市黨部主委謝龍介宣布現場湧入10萬人，韓國瑜、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義7時在上萬支國旗飄揚及《國家》歌聲中，偕6位黨籍立委參選人進場，場內響徹「總統好」，韓、馬、吳與洪秀柱更同台擁抱，展現團結氣勢，綠地罕見藍營高昂士氣！

國民黨選在水萍塭舉辦韓國瑜台南首場大型造勢，撼動打破綠營鐵票倉的意味濃厚，主辦單位聲稱湧入10萬人，警方統計約1萬8000人，在地人說上一次看到水萍塭選舉場這麼多人，是前總統陳水扁選舉造勢，韓國瑜場子人潮數一數二。

晚會在韓國瑜等人大進場站上台後，掀起一波高潮，現場揚起《國歌》，韓等領台下群眾高唱《國歌》，馬英九、吳敦義兩人輪番致詞，炮轟蔡英文執政不力，疾呼要將民進黨下架，台灣人民才能過好日子。馬英九痛批蔡英文不承認九二共識跟一中二表，70萬陸客不來、觀光損失1500億、3年丟7個邦交國。

馬英九在9月被韓粉噓下台後，一度考慮不再站台，關係一度陷入僵局，今晚睽違一個多月後再度同框，韓國瑜、吳敦義、馬英九和洪秀柱更當場上演擁抱戲碼，4人抱在一起，化干戈為玉帛，謝龍介一旁說「這下誰還能見縫插針？」台下立刻響起一陣歡呼聲。

晚會在韓國瑜致詞結束後，以《中華民國頌》作結，韓國瑜8點多搭車離場，竟有民眾趁亂扔出1顆雞蛋，但未扔中韓，而是擊中韓家軍護衛隊賴姓男子頭部，民眾鼓譟「抓起來揍死他」，警方正蒐集證據調查砸蛋難子身分。轄區警方現場尋獲1顆蛋殼，卻找不到擲蛋凶手，正調閱監視器畫面，強調絕不容許暴力挑戰公權力。

韓國瑜晚會造勢吸引多達150家攤商集結，「國瑜夜市」在馬路開張，全台韓粉聞風而至，下午已將會場擠得水洩不通。「韓國瑜把人潮帶進來了」，水萍塭公園從下午起陸續出現穿國旗裝、帶國旗帽與揮舞國旗民眾，附近道路擠得水洩不通，展現翻轉台南綠營票倉氣勢，附近商家都驚呼，好久沒看到這麼多國旗與熱情民眾，直呼韓國瑜魅力不容小覷。

(中時 )