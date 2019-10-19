祭事曆是布農族特有的圖象式祭祀備忘錄，在「布農族音樂Pasibutbut特展」展出。（陳淑芬攝）

「布農族音樂Pasibutbut特展」，在19日文資園區登場。（陳淑芬攝）

國內首次以布農族音樂為主題的「布農族音樂Pasibutbut特展」，19日在文資園區登場，開幕以布農族傳統歌謠演唱震撼開場，並展出Qanitoan（加年端）社族人珍藏的isilulusan（祭事曆），展現布農族古老部落的音樂、歌謠與生活文化。

布農族獨有的古老樂種「Pasibutbut」，不但沒有歌詞，並以特殊的喉音吟唱發出多重泛音，雖合音結構為四部，實際聆聽卻像多聲部的合唱，而有「八部合音」美譽，引起世界民族音樂學者的重視。「南投縣信義鄉布農文化協會」在1999年成立，並組成「Lileh之聲」合唱團，將布農文化及樂音帶到世界各地。

文化部文資局長施國隆在特展開幕儀式致詞表示，「布農族音樂Pasibutbut」是文化部登錄的第一項原住民族重要傳統表演藝術文化資產，尤其，「南投縣信義鄉布農文化協會」20多年來自發性地推動傳承傳統音樂文化，在2010年由文化部登錄的重要傳統表演藝術「布農族音樂Pasibutbut」保存者。

施國隆指出，「南投縣信義鄉布農文化協會」參與傳習計畫工作，由部落長老帶領年輕人練唱，傳承古謠，已邁入了第10年，至今花蓮縣與台東縣政府也登錄了11個保存團體，共同為傳揚Pasibutbut而努力，對於布農族無形文化資產的保留、傳承及宏揚，深具意義。

特展從19日展至109年2月2日，並推出深入淺出的「布農族音樂小學堂」，歡迎有興趣的民眾一起探索布農文化的奧秘。

(中時 )