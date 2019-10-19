很多林心如的粉絲獲悉她要來為「興富發。夢幻誠」站台，早早卡位一睹風采。（盧金足攝）

「興富發。夢幻誠」今日舉行「90天破千戶」慶祝會，請來藝人林心如（左五）站台，吸引更多人氣與買氣。（盧金足攝）

看到「興富發。夢幻誠」建案的優勢，藝人林心如表示「好想來台中市買房！」（盧金足攝）

知名藝人林心如第一次為房地產代言，就獻給興富發建設在台中高鐵特區推出的造鎮大案「夢幻誠」，19日到台中出席慶祝「九十天銷售破千戶」記者會時，稱讚台中天氣好、交通方便，「夢幻誠」社區綠地多，直呼「看了好想買房！」以後不用出門，在社區可以輕鬆遛小孩。

林心如今日到台中為「夢幻誠」建案擔任代言人，她說，常到兩岸及世界各地工作，出門交通便利非常重要，「夢幻誠」就位在高鐵特區，也緊臨國道，開車上路方便，「最吸引我的地方就是寬廣的綠地，就在妳家樓下，有那麼大的公園」，小孩在家樓下就可以玩，不只社區安全，連基本的食、衣、住、行、育樂都有了。

「剛錄完節目回到台灣，接下來計畫出國去過耶誕節」，林心如透露，最想帶小孩去迪士尼樂園玩，她平常也很喜歡看房子，看到自己代言的「興富發。夢幻誠」地段燙金、產品規劃優越、距離高鐵、台鐵、捷運出口站僅數分鐘距離，表示「好想來台中市買房！」

「興富發。夢幻誠」在台中市不只掀成銷售話題，請來重量級的設計大師也備受關注，涵碧樓公設大師王勝正為設計操刀，今日他也為自己的作品以「七個故事」為住戶帶進夢幻城堡，不只有綠地，還有美麗的湖邊咖啡廳，游泳池及健身館，特別的是浪漫森林步道，概念就是設計一座「城市綠洲」。

王勝正強調，讓住戶感覺像住在大自然，大人小孩可以散步，還有座圖書館，小朋友也能來做功課，大人來看雜誌，及休閒功能的電影院，猶如住在五星級的飯店宅，一周七天隨著季節的變化，生活就是享受。

興富發建設大手筆請來紅遍兩岸的明星林心如擔任代言人，發揮吸睛又吸金效果，「興富發。夢幻誠」緊鄰七期並坐擁全台一日生活圈，北上、南下1小時內可抵達，出入人次僅低於台北車站，隨著台中捷運綠線即將通車，高鐵特區將最先驗證軌道經濟的魔力，地段與人氣的黃金組合，「興富發。夢幻誠」創造超高買氣，來客數爆棚、熱銷破千戶的好成績。

(中時 )