國民黨總統參選人韓國瑜今晚出席台南立委聯合競總成立大會，與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義合體。不料韓國瑜離場時被民眾丟雞蛋攻擊，韓並沒被丟中，隨扈、護衛隊遭波及。此事件引發韓粉氣炸說：「民進黨開始有輸的恐慌了...雞蛋證明了。」

韓粉紛紛不滿說：「這就是自稱是民主聖地的台南？」、「誰派來的？」、「氣死人了！」、「告到底！」、「民主剩地嗎？」、「請不要丟我們台南人民的臉，好嗎？」、「民進黨開始有輸的恐慌了……雞蛋證明了。」 、「終於明白到底誰才是不理智，是英粉還是韓粉？」、「這是民調大贏對手的行為表現嗎？怕得睡不著覺。」

也有韓粉認為，「要馬上給交代，萬一是可以傷人的液體，那很可怕，韓國瑜是總統候選人耶！看看執政黨怎麼處理，我們等著看。」、「撒野又如何，丟雞蛋算什麼，台南一定會翻盤，讓小看台南人的民進黨嚇死。」

有網友則持中來看該事件：「​民調嬴那麼多，還怕對手造勢嗎？」、「不要升高對立，韓國瑜還要跑全島。」、「​別再討論丟雞蛋了，越討論那些丟雞蛋的就越開心，整個造勢都被丟雞蛋掩蓋了。」

針對韓國瑜今晚被雞蛋攻擊，蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄表示，民主社會可以有不同意見，但不管任何人都不應該有暴力行為，民進黨譴責暴力，希望警方偵辦查明。

(中時電子報)