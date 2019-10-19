國民黨總統參選人韓國瑜，19日在台南市參加造勢活動準備離去時，發生遭民眾丟擲雞蛋情事，警政署晚間發布聲明，除譴責暴力行為，並呼籲社會大眾對於各項選舉活動應保持理性，警政署將會再加強韓國瑜維安，並要求台南市警局盡速辨識暴力行為者身分、依法偵辦，強調絕不容許暴力行為挑釁公權力。

(中時 )