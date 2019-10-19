前台中市長胡志強（右2）舉辦粉絲見面會，與國民黨江啟臣（左2）、黃馨慧（右1）及李中（左4）等3名立委參選人同台，分享地方美食。（陳淑芬攝）

國民黨江啟臣（右）、黃馨慧（中）及李中（左）等3名立委參選人，與胡粉分享選區地方美食。（陳淑芬攝）

前台中市長胡志強19日舉辦「胡椒粉的歡樂派對饗宴」，吸引數百名「胡粉」熱情參加。胡志強受訪時表示，大家都說國民黨最大的問題是要盡速世代交替，只要鞠躬、華麗轉身，把機會讓給年輕人。胡志強說，他很支持國民黨總統參選人韓國瑜；對黨內初選引發分裂一事，他說，全力爭取，爭取不到，也只有面對現實，全力以赴。

「胡椒粉的歡樂派對饗宴」19日下午在逢甲大學人言大樓舉行，吸引200、300名民眾到場，旺旺集團副董事長、前台中市長胡志強與妻子邵曉鈴現身受到熱情歡迎，「胡市長，我愛您！」呼聲、掌聲不斷。

活動先安排音樂演奏熱場，胡志強與國民黨江啟臣、黃馨慧及李中等3名立委參選人同台，但不談論政治，輪番分享台中選區知名小吃美食，還帶來知名小吃與「胡粉」一起品嘗。

胡志強受訪表示，他從2014年離開市府後，大約每年舉辦一次粉絲見面會，他覺得國民黨最大的問題是要盡速世代交替，大家都知道要世代交替，但是，「到時候」卻都做不成。其實，只要鞠躬、華麗轉身，讓給年輕人，「又沒叫你下台」。

對於國民黨總統初選引發分裂的問題，胡志強指出，能爭取就盡力爭取，爭取不到，也只有面對現實，全力以赴。至於國民黨總統選情，胡志強直接回應說，他已不太談選舉，但是，他很支持韓國瑜，尤其，妻子比他還支持。至於韓國瑜請假及民調問題的看法，胡志強回應指出，「我不知道」。

(中時 )