應曉薇第一時間PO出韓辦回應。(取自應曉薇臉書)

韓國瑜今（19）日晚間赴台南參加造勢晚會，結束後要離開時，突然遭到不明人士丟雞蛋，不過並沒有打中韓國瑜，而是砸到一旁民眾。對此韓國瑜競選辦公室稍早也發聲明回應，「接受不同聲音 就是民主真諦。」不改韓國瑜一貫的愛與包容，還希望警方不要追究砸雞蛋的民眾，大器地令人不可思議！

韓國瑜競選辦公室聲明：

針對國民黨總統參選人韓國瑜19日晚上，在台南造勢晚會遭到民眾丟雞蛋，韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜本人並沒有被砸到，但有一位民眾與一名隨扈被砸中，韓市長也向兩位無端遭到波及表示抱歉。

韓國瑜市長認為，每個人都有發表不同意見的權利，這正是台灣民主自由價值的可貴之處。如果今天是在獨裁國家，民眾是不可能像這樣表達自我意見；因此韓市長希望警方不要追究砸雞蛋的民眾，同時也向警方表達自己的感謝之意，謝謝警察們，你們辛苦了！

韓辦聲明一出引發輿論兩極反應，一派支持者表示「韓市長真的有王者風範」、「支持韓的決定」，但卻有更多人不認同韓國瑜放過砸蛋人士，「放過他們，會感激嗎？」、「放任了這次，真擔心有下一次，丟雞蛋並不是民主自由的表現，不應該放過」、「請不要姑息養奸，小綠綠組織不會感激說放過他們，反而會變本加厲的」。

(中時電子報)