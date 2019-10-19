國民黨總統參選人韓國瑜19日造勢大會結束後，晚間8時搭車離場，竟有民眾趁亂扔雞蛋，雖未扔中他本人，卻擊中韓國瑜護衛隊，民眾發現後鼓譟，警方正蒐集證據調查砸蛋者身分。

韓國瑜19日進場與離場時都有民眾爭相上前簇擁握手，他離去搭車前，混亂的現場突然有人朝韓國瑜扔雞蛋，有護衛隊成員遭擊中，蛋汁並噴濺到身旁民眾，支持群眾立刻鼓譟「有人扔東西」，看到地上有蛋殼，民眾憤怒。

對此事件，有反對韓國瑜的民眾竟酸說「一顆穿雲蛋」，庶民則驚恐表示，「今日雞蛋、明日子彈」！

(中時電子報)