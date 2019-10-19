韓險遭蛋襲 韓黑酸「一顆穿雲蛋」 庶民驚恐「今日雞蛋明日子彈」 21:552019/10/19 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜在台南造勢場合，險遭雞蛋擊中。（圖／取自中天電視「新聞深喉嚨」） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜19日造勢大會結束後，晚間8時搭車離場，竟有民眾趁亂扔雞蛋，雖未扔中他本人，卻擊中韓國瑜護衛隊，民眾發現後鼓譟，警方正蒐集證據調查砸蛋者身分。 韓國瑜19日進場與離場時都有民眾爭相上前簇擁握手，他離去搭車前，混亂的現場突然有人朝韓國瑜扔雞蛋，有護衛隊成員遭擊中，蛋汁並噴濺到身旁民眾，支持群眾立刻鼓譟「有人扔東西」，看到地上有蛋殼，民眾憤怒。 對此事件，有反對韓國瑜的民眾竟酸說「一顆穿雲蛋」，庶民則驚恐表示，「今日雞蛋、明日子彈」！ (中時電子報) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #台南 #雞蛋 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜請假拚選戰！單厚之分析後給出忠告 14:152019/10/15 政治 韓國瑜向蔡英文下戰帖 不能香港人流血民進黨補血 22:552019/10/15 政治 命理師洩天機 爆韓國瑜勝選2大王牌 00:202019/10/16 娛樂 熱呼呼的民心來了！韓國瑜請假與否 支持度一面倒 12:292019/10/16 政治 揭密！李佳芬爸爸第一次看完韓國瑜稱... 15:552019/10/17 政治 韓突圍 直面年輕人 04:102019/10/18 時論廣場 韓國瑜搭台鐵「永保安康」盼台灣人民永保安康 16:522019/10/19 政治 韓馬吳一起大進場 韓國瑜：你們挺民進黨已經夠了！ 19:462019/10/19 政治 韓國瑜台南遭丟雞蛋 謝寒冰PO文嗆蔡踹共！ 21:022019/10/19 政治 韓國瑜造勢離場遭蛋襲 韓辦驚人回應！ 21:412019/10/19 政治 政治熱門新聞 韓國瑜造勢離場遭蛋襲 韓辦驚人回應！ - 政治 對準韓國瑜上車揮手時機 險遭民眾蛋襲 - 政治 李正皓驚爆！韓拜韓愈廟 主委傻眼飆這句… - 政治 真嗆！李正皓點名韓營這3人不正常 - 政治 韓能走出同溫層？新竹街頭民調 韓蔡差距給答案 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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