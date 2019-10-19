衛生及檢警當時搜索沈永選牧場，一輛剛從賣場運回的過期食品當場被查扣。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

曾向好市多等賣場購買過期食品，佯稱用來養豬的萬丹鄉沈永選牧場，事後透過分裝，以每袋100元低價轉售自助餐店，事後還大言不慚說「吃過沒怎樣才會賣」，讓檢警聽了直搖頭。屏東地院一審依違反食品安全衛生管理法判處吳女及2名兒子2年6月至2年不等徒刑、可上訴。

根據調查，沈家販售黑心食品超過2年時間，期間親友曾出言相勸，希望他們專心本業，「不要賺額外的錢」，對方口頭答應，卻仍私下縮小規模繼續從事不法勾當，友人苦勸不聽才忍痛檢舉，更痛批他們的心態就是「別人的囝仔死袂了（台語別人孩子死不完）」。

地方人士表示，沈家經營養豬事業超過20年，直到男主人年紀漸長，才放手讓妻子與兒子管理；沈妻與兒子當初因受掮客慫恿，找上連鎖賣場，以合法購入廚餘養豬為名，卻做起黑心買賣。

檢警調查發現，吳女將從賣場帶回的過期食品，重新以塑膠袋分裝後，以每袋100元價格，透過鄰居、姪女，對外向自助餐店兜售，再由店家製成餐點販賣給消費者，這段時間長達2年。

賣場員工向法官表示，當時與牧場簽約處理報廢食品，大部分是過期、有些則是破包、不堪銷售；賣場報廢流程是先將食物放到收貨區，經核對清單無誤後，先把包裝拆掉，再丟到藍色廚餘桶，過程不會分類，最後會用烤雞滴下來的油淋上去，就是避免廠商再賣出。

但吳女不斷強調，過期的會拿給豬吃，沒過期的才會賣人，「那些食物我自己有在吃」，不會影響健康。

不過檢警發現，下架商品都是有效日期最後一天，若經處理後轉賣，至少逾期2至3天，明顯已經違法。法官審酌後依法判決吳女2年6月徒刑、並扣犯罪所得68萬元，2名兒子分別判處2年徒刑。

(中時 )