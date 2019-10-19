日本女子偶像團體AKB48首度在台舉辦演唱會，本隊16名成員以及姊妹團AKB48 Team TP的25人，於19日一同登上台北小巨蛋，演出最多一次超過40人同台，陣容浩大，這次演唱會同時也是Team TP人氣成員阿部瑪麗亞的畢業作，演唱會結束後她即正式離開Team TP。

AKB48首次在台舉行演唱會，16位成員展現活力與熱情，跟粉絲一起留下美好回憶。（粘耿豪攝）

演唱會開場由AKB48本隊帶來〈重力共鳴〉、〈想見你〉等4首舞曲，然後16人輪流秀中文自我介紹，台灣籍成員馬嘉伶更是大聲呼喊：「大家好我是從日本飛回來的馬嘉伶，我帶成員們來台灣了！」

接著是AKB48分組演出和Team TP的表演，中場由阿部瑪麗亞在「畢業典禮上」接棒登台，火力全開帶來〈右腳的證明〉的個人唱跳Show，她說：「兩個小時後就要畢業了，剛出道是因為想要當模特兒，沒想到最後卻能站在台北小巨蛋。」然後她就切換中文模式，說：「我從明天開始就不是Team TP的阿部瑪麗亞了，但我會繼續在台灣發展，我會努力成為在台灣最受歡迎的日本藝人。」

最後在演唱會尾聲，眾團員演出〈草原的奇蹟〉的間奏中，阿部瑪麗亞身穿華美禮服再登場，原AKB48成員伊豆田莉奈也驚喜現身，流著淚、拿著捧花獻給阿部瑪麗亞，隨著歌曲落幕，粉絲拿起「緊握初衷」的手幅獻上畢業祝福，阿部瑪麗也感動告別Team TP。

馬嘉伶返鄉演出，獲得不少台灣粉絲的尖叫聲應援。（粘耿豪攝）

這次演唱會較特別的是，開演前注意事項是由阿部瑪利亞現場念中文宣達，雖然她念得有些吃力，但是誠意十足，日文版則是由加藤玲奈親自重述，另她們18日傍晚抵台後直接進小巨蛋彩排到晚上11點才回飯店，相當認真，晚餐吃台式便當，19日午餐則外帶吃小籠包。

現任總監督向井地美音表示：「這是AKB48首度在海外舉辦單獨演唱會，能在超喜歡的台北開唱超級開心！我們從幾個月前就期待能站上台北小巨蛋！台灣歌迷常常到日本參加演唱會跟握手會，大家總是給我們熱情的支持與鼓勵，也因此我們會以感謝的心情用最棒的舞台回贈給大家。」

(中時 )